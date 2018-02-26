В Минобороны обсудят план деятельности войск РЭБ
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Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проведет в понедельник заседание коллегии Минобороны, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.
"Двадцать шестого февраля в Москве под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание коллегии Минобороны России. Коллегия обсудит ход реализации плана деятельности войск радиоэлектронной борьбы вооружённых сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на заседании также будет рассмотрен проект перечня объектов капитального строительства на 2018 год. Кроме того, в повестку дня заседания включен вопрос развития учебно-материальной базы вооруженных сил России.
Сообщается, что в работе коллегии примут участие руководящий состав вооружённых сил РФ, представители органов государственной власти и общественных организаций.
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26.02.2018
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