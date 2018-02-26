В Минобороны обсудят план деятельности войск РЭБ



Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проведет в понедельник заседание коллегии Минобороны, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"Двадцать шестого февраля в Москве под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание коллегии Минобороны России. Коллегия обсудит ход реализации плана деятельности войск радиоэлектронной борьбы вооружённых сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании также будет рассмотрен проект перечня объектов капитального строительства на 2018 год. Кроме того, в повестку дня заседания включен вопрос развития учебно-материальной базы вооруженных сил России.

Сообщается, что в работе коллегии примут участие руководящий состав вооружённых сил РФ, представители органов государственной власти и общественных организаций.