Рогозин рассказал о работе правительства над госпрограммой вооружений



Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Источник: © Александр Демьянчук/ТАСС Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.Источник: © Александр Демьянчук/ТАСС

Принятие новой госпрограммы вооружений откладывалось из-за событий 2014 года, связанных с падением цен на нефть и валютных скачков, заявил вице-премьер. Документ также корректировали на основе полученных в Сирии оценок оружия.

В интервью «Коммерсанту» вице-премьер Дмитрий Рогозин заверил, что новая государственная программа вооружений (ГПВ) уже принята, ее на одном из последних заседаний военно-промышленной комиссии подписал президент Владимир Путин. Изначально документ должны были принять в 2016 году. Его подписание откладывалось из-за того, что после «событий 2014 года, связанных с падением цен на нефть и валютными скачками» в правительстве не смогли составить точный макроэкономический прогноз.

«Минобороны выступило с инициативой отложить ее принятие до стабилизации ситуации, тем более что нынешняя ГПВ действует до 2020 года. Президент на заседании ВПК идею поддержал. Это было мудрое решение», — сказал Рогозин.

По его словам, проект программы в последние месяцы перед ее подписанием корректировался на основе полученных в Сирии вводных, то есть на основе оценки оружия и техники в боевых условиях, эффективности новых систем и комплексов при экстремальных внешних факторах, каких как температурный режим и запыленность

«Всего было задействовано более 200 типов вооружений и техники. Робототехника, интеллектуальные системы, ударные и разведывательные БПЛА (беспилотные летательные аппараты. — РБК), защита самолетов от огневого поражения — все это есть в новой ГПВ...Высокоточные боеприпасы», — пояснил вице-премьер.

О принятии новой госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы президент Владимир Путин объявил в конце января во время совещания ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорация — Уфимское моторостроительное производственное объединение».