Деньги на воздух: Турция заменит американские самолеты



Самолет Northrop T-38A Talon ВВС Турции.

Источник: Aldo Bidini/Wikimedia Commons Самолет Northrop T-38A Talon ВВС Турции.Источник: Aldo Bidini/Wikimedia Commons

Турция заменит американские T-38 самолетами собственного производства

Турция заменит устаревшие американские сверхзвуковые учебные реактивные самолеты Northrop T-38 Talon, стоящие у нее на вооружении, на самолеты турецкого производства. Речь идет о реактивных учебно-тренировочных и учебно-боевых самолетах Hurjet, которые разработало турецкое государственное авиастроительное объединение Turkish Aerospace Industries (TAI).

Как рассказали изданию Defense News турецкие официальные лица, новые самолеты заменят 70 устаревших Т-38, построенных в период с 1961 по 1972 год. Hurjet станет первым национальным турецким учебно-тренировочным самолетом для основной летной подготовки.

"Производство Hurjet не ограничится партией в 70 штук. Исследования показали, что у самолета сильные экспортные перспективы", - рассказал представитель TAI.

Турецкие военные планируют использовать Hurjet для обучения и для выполнения миссий по поддержанию мира с также имеющимися у Турции американскими истребителями F-16. "Hurjet станет стратегическим активом в нашей антитеррористической борьбе", - уверяет офицер турецких ВВС.

Пока никаких конкретных цифр - сколько будет потрачено на разработку и сколько будет стоить готовое изделие - официальные власти Турции не приводят.

Объединение TAI договорилось с турецкими правительственными органами об осуществлении программы создания Hurjet еще в ноябре прошлого года. Hurjet - это условное обозначение самолета (от названия турбовинтового учебно-тренировочного самолета Hurkus, разработанного TAI, и слова Jet).

TAI выдвинула предложения по разработке турецкого реактивного учебно-тренировочного самолета в течение нескольких лет. В августе прошлого года совет директоров объединения одобрил начало реализации программы строительства самолета. После того, как его также одобрило турецкое правительство, начался шестимесячный этап предварительного проектирования самолета, чтобы определить его облик.

"Мы надеемся, что в 2022 году мы отправим Hurjet в его первый полет", - цитирует Defense News Defense News представителя TAI.

Как ожидается, максимальная высота полета нового турецкого самолета будет составлять 45 тыс. футов (13,8 тыс. м), а масса боевой нагрузки машины в боевом варианте - до трех тыс. кг (включая боеприпасы, радар и камеру). Сколько реактивных деталей будет иметь самолет, пока неизвестно.

Эксперты Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) в своем неофициальном блоге отмечали, что некоторые приводимые в турецких СМИ изображения возможного облика Hurjet очень близки к проекту реактивного учебно-тренировочного самолета Freedom Trainer. TAI совместно с американской корпорацией Sierra Nevada Corporation (SNC) в 2016 году предлагала его на конкурс ВВС США по программе Т-Х как перспективный самолет, способный заменить Northroip T-38 Talon.

Разработку и производство самолета SNC собиралась осуществлять в партнерстве с TAI в рамках учрежденного совместного предприятия Freedom Aircraft Ventures LLC в Колорадо.

По данным на 2012 год, в общей сложности на вооружении Турции состояли 67 реактивных самолетов Т-38. Тогда же сообщалось, что с 2020 года Турция начнет переходить на учебно-тренировочные самолеты нового поколения. Помимо Турции, Т-38 также состоят на вооружении США, Португалии, Германии, Южной Кореи и Тайваня.

Директор ЦАСТ и член Общественной палаты при российской Минобороны Руслан Пухов оценил экспортные перспективы Hurjet как невысокие.

"Самолет не уникальный. Уже несколько других производителей делают самолеты в этой нише. И обычно, когда самолет только делается, у него немного экспортных заказчиков. Вообще есть риск, что кроме Турции он никуда не пойдет. Или же туркам удастся в качестве помощи поставить его своим "бедным" клиентам, например, таджикам", - предположил Пухов в разговоре с "Газетой.Ru".

Он также отметил, что у Турции есть большие проблемы с двигателестроением и кто будет делать двигатель для Hurjet, пока неизвестно. "Я знаю, что они даже к России обращались, может, не для этого самолета, но под какие-то свои проекты просили русские двигатели", - рассказал он.

"В настоящий момент турки достигли успехов в области производства техники для сухопутных войск. У них хорошие бронированные машины, стрелковое оружие, неплохие корабли, но двигательная установка там тоже немецкая", - добавил Пухов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, приходя к власти, заявлял, что страна должна стать независимой в области производства вооружений, напомнил эксперт.

"Турецкая оборонная промышленность делает серьезные успехи последние 20 лет. Когда у людей получаются сухопутные, морские проекты, конечно, в какой-то момент их тянет начать заниматься авиастроением. Начинать сразу с какого-то сложного самолета было бы глупо, поэтому обычно все начинают с учебно-тренировочного базового самолета", - резюмировал собеседник "Газеты.Ru".

Главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов также говорит о том, что у Турции есть проблемы с собственным производствам двигателей. "Тем не менее, они хотят это изменить. Но двигатели можно купить и на рынке у кого угодно: у Китая, у России, у Украины", - сказал он "Газете.Ru".

Амалия Затари