

Ударные вертолеты Ми-28Н.

Источник: Фото Евгения Волкова / НВО Ударные вертолеты Ми-28Н.Источник: Фото Евгения Волкова / НВО

Москва. 25 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Модернизированные вертолеты типа Ми-28 смогут вести совместные разведывательно-ударные действия с ракетными комплексами Сухопутных войск и ВМФ, сообщил "Интерфаксу" источник в авиапроме.

"Модернизированные "Ночные охотники" обеспечат целеуказание ракетным и артиллерийским комплексам Сухопутных войск и ВМФ, а также самолетам ударной авиации Воздушно-космических сил, что позволит вести совместные разведывательно-ударные действия", - заявил собеседник агентства.

Он отметил, что в холдинге "Вертолеты России" завершаются работы по созданию мобильного автоматизированного командного пункта вертолетного полка (эскадрильи), предназначенного для взаимодействия с боевыми вертолетными комплексами.

По данным источника, технология информационного обмена между вертолетами и ракетными комплексами будет отработана на учебно-боевом Ми-28УБ.

Как ожидается, весь комплекс работ по сопряжению и автоматизации разведывательно-ударных действий вертолетов с ракетчиками будет завершен до конца 2018 года.