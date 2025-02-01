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Модернизированные "Ночные охотники" обеспечат целеуказание ракетным и артиллерийским комплексам

26.02.2018 Интерфакс-АВН 75 0
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Ударные вертолеты Ми-28Н
Ударные вертолеты Ми-28Н.
Источник: Фото Евгения Волкова / НВО

Москва. 25 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Модернизированные вертолеты типа Ми-28 смогут вести совместные разведывательно-ударные действия с ракетными комплексами Сухопутных войск и ВМФ, сообщил "Интерфаксу" источник в авиапроме.

"Модернизированные "Ночные охотники" обеспечат целеуказание ракетным и артиллерийским комплексам Сухопутных войск и ВМФ, а также самолетам ударной авиации Воздушно-космических сил, что позволит вести совместные разведывательно-ударные действия", - заявил собеседник агентства.

Он отметил, что в холдинге "Вертолеты России" завершаются работы по созданию мобильного автоматизированного командного пункта вертолетного полка (эскадрильи), предназначенного для взаимодействия с боевыми вертолетными комплексами.

По данным источника, технология информационного обмена между вертолетами и ракетными комплексами будет отработана на учебно-боевом Ми-28УБ.

Как ожидается, весь комплекс работ по сопряжению и автоматизации разведывательно-ударных действий вертолетов с ракетчиками будет завершен до конца 2018 года.
25.02.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Продукция
МИ-28
Ми-28Н
Ми-28УБ
Компании
Вертолеты России

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