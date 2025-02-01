РФ создаст принципиально новый самолет с лазерным оружием - источник
|
|
Самолет А-60. Фото с сайта russianplanes.net.
Работы с комплексом А-60 закончены
Москва. 25 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия будет активно использовать наработки, полученные при создании самолета с лазерным оружием А-60, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Развитие данного комплекса состоялось, вся проделанная работа позволит сделать шаг вперед в создании подобных самолетов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, будущее комплекса будет определять Минобороны РФ. "Скорее всего, позднее будет создан принципиально новый подобный самолет, но не на базе самолета Ил-76МД", - заявил источник.
"На текущем этапе работы завершены", - сказал он.
В 2016 году стало известно, что в России планируют создать лазерный комплекс, который будет подавлять с самолета разведывательные средства даже в космосе.
"Разработка и исследование опытного образца лазерного комплекса авиационного базирования для противодействия в инфракрасной области спектра разведывательным средствам на земле, море, в воздухе и в космосе", - говорилось в годовом отчете ПАО "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А.Расплетина".
В СССР была разработана экспериментальная летающая лаборатория А-60, которая являлась носителем лазерного оружия. Согласно открытым источникам, впоследствии программа была свернута. В 2012 году газета "Известия" сообщила, что работы по летающей лаборатории будут возобновлены.
|
25.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.11.2016 Российский авиационный "гиперболоид" обретает вторую молодость
19.08.2016 Утрата доверия с последующим восстановлением
14.02.2018 "Луч смерти": преимущества, недостатки и перспективы лазерного оружия США и России
05.10.2016 Минобороны РФ: наземная отработка самолета с лазерным оружием завершена
04.08.2016 Будущее наступило: эксперты рассказали об использовании лазерного оружия
31.03.2016 Президент ОАК Юрий Слюсарь представил нового управляющего директора АО «Авиастар-СП»
05.11.2014 Боевое лазерное оружие может появиться в России через год
26.03.2014 Полет в будущее