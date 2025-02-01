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РФ создаст принципиально новый самолет с лазерным оружием - источник

26.02.2018 Интерфакс-АВН 79 0
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Самолет А-60. Фото с сайта russianplanes.net.

Работы с комплексом А-60 закончены

Москва. 25 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия будет активно использовать наработки, полученные при создании самолета с лазерным оружием А-60, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Развитие данного комплекса состоялось, вся проделанная работа позволит сделать шаг вперед в создании подобных самолетов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, будущее комплекса будет определять Минобороны РФ. "Скорее всего, позднее будет создан принципиально новый подобный самолет, но не на базе самолета Ил-76МД", - заявил источник.

"На текущем этапе работы завершены", - сказал он.

В 2016 году стало известно, что в России планируют создать лазерный комплекс, который будет подавлять с самолета разведывательные средства даже в космосе.

"Разработка и исследование опытного образца лазерного комплекса авиационного базирования для противодействия в инфракрасной области спектра разведывательным средствам на земле, море, в воздухе и в космосе", - говорилось в годовом отчете ПАО "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А.Расплетина".

В СССР была разработана экспериментальная летающая лаборатория А-60, которая являлась носителем лазерного оружия. Согласно открытым источникам, впоследствии программа была свернута. В 2012 году газета "Известия" сообщила, что работы по летающей лаборатории будут возобновлены.
25.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Продукция
А-60
Ил-76
Ил-76МД
Компании
Алмаз Расплетина
Минoбороны РФ

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