Индонезия и Бангладеш намерены расширить двустороннее военно-техническое сотрудничество



Военнослужащие ВС Бангладеш.

Источник: abnews24.com Военнослужащие ВС Бангладеш.Источник: abnews24.com

ЦАМТО, 22 февраля. Индонезийское военное ведомство сообщило о планах Индонезии и Бангладеш расширить взаимодействие в сфере обороны и двустороннее военно-техническое сотрудничество.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, по итогам переговоров представителей министерств обороны двух стран в Джакарте индонезийское военное ведомство сообщило в пресс-релизе, что "Минобороны Бангладеш заинтересовано в покупке продукции оборонной промышленности Индонезии".

Для оценки потенциально возможных закупок официальные лица Бангладеш планируют посетить индонезийские компании, занимающиеся производством продукции военного назначения (ПВН), включая PT Pindad, PT PAL и PT Dirgantara (PTDI).

Ожидается, что стороны проведут дополнительные переговоры по возможным направлениям закупки ПВН, а также расширят взаимодействие в области военного образования и участия в миротворческих миссиях ООН.

Ранее была достигнута договоренность о поставке Индонезией скоростных патрульных катеров ВМС Бангладеш. В ноябре 2014 года индонезийская судостроительная компания PT Lundin заключила контракт на строительство 8 катеров для ВМС Бангладеш, включавший опцион на поставку еще 10 катеров для береговой охраны Бангладеш.

Согласно контракту, большая часть катеров будет построена в рамках соглашения о передаче технологий на бангладешской верфи DEW (Dockyard and Engineering Works) в Кадам-Расуле. Первые два катера для ВМС Бангладеш были построены на предприятии "PT Лундин" в Баньюванги (Индонезия).

Руководство Индонезии стремится увеличить объемы экспортных продаж национальных предприятий оборонного сектора. В числе основных платформ, которые могут заинтересовать зарубежных покупателей, называют самолеты ВТА, сборка которых осуществляется на предприятии PTDI, стрелковое оружие, боеприпасы, автомобильная техника с колесной формулой 4x4 производства PT Pindad, патрульные и десантные катера, ракетные катера проекта KCR-40 компании PT PAL.