Индонезия и Бангладеш намерены расширить двустороннее военно-техническое сотрудничество
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Военнослужащие ВС Бангладеш.
Источник: abnews24.com
ЦАМТО, 22 февраля. Индонезийское военное ведомство сообщило о планах Индонезии и Бангладеш расширить взаимодействие в сфере обороны и двустороннее военно-техническое сотрудничество.
Как сообщает Jane's Defence Weekly, по итогам переговоров представителей министерств обороны двух стран в Джакарте индонезийское военное ведомство сообщило в пресс-релизе, что "Минобороны Бангладеш заинтересовано в покупке продукции оборонной промышленности Индонезии".
Для оценки потенциально возможных закупок официальные лица Бангладеш планируют посетить индонезийские компании, занимающиеся производством продукции военного назначения (ПВН), включая PT Pindad, PT PAL и PT Dirgantara (PTDI).
Ожидается, что стороны проведут дополнительные переговоры по возможным направлениям закупки ПВН, а также расширят взаимодействие в области военного образования и участия в миротворческих миссиях ООН.
Ранее была достигнута договоренность о поставке Индонезией скоростных патрульных катеров ВМС Бангладеш. В ноябре 2014 года индонезийская судостроительная компания PT Lundin заключила контракт на строительство 8 катеров для ВМС Бангладеш, включавший опцион на поставку еще 10 катеров для береговой охраны Бангладеш.
Согласно контракту, большая часть катеров будет построена в рамках соглашения о передаче технологий на бангладешской верфи DEW (Dockyard and Engineering Works) в Кадам-Расуле. Первые два катера для ВМС Бангладеш были построены на предприятии "PT Лундин" в Баньюванги (Индонезия).
Руководство Индонезии стремится увеличить объемы экспортных продаж национальных предприятий оборонного сектора. В числе основных платформ, которые могут заинтересовать зарубежных покупателей, называют самолеты ВТА, сборка которых осуществляется на предприятии PTDI, стрелковое оружие, боеприпасы, автомобильная техника с колесной формулой 4x4 производства PT Pindad, патрульные и десантные катера, ракетные катера проекта KCR-40 компании PT PAL.
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25.02.2018
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