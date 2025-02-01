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Су-57 проходит проверку сирийским небом

26.02.2018 Коммерсантъ 65 0
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Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник: Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Как Россия тестирует новые истребители

Россия отправила в Сирию новейшие истребители. Сначала видеозапись полета самолетов Су-57 разместил в Twitter местный житель. Информацию об отправке истребителей в регион подтвердили источники газеты "Коммерсантъ". Зачем Москва перебросила в регион новые самолеты? Об этом - Иван Якунин.

Су-57 - это многоцелевой истребитель пятого поколения, новейшая разработка, которая еще не поступила на вооружение российских ВВС. Большая часть его характеристик засекречена, известно о сверхзвуковой крейсерской скорости, стелс-технологии, вооружении класса "воздух-воздух" и "воздух-земля". На разработку планировали потратить 60 млрд руб.

В 2012 году этими истребителями заинтересовалась Индия и предлагала купить их по $100 млн за единицу. Впрочем, нельзя сказать, что машина готова - после испытаний может потребоваться время, чтобы исправить недочеты, объяснил генерал-майор авиации Александр Руцкой: "Сначала идут испытания обычные, потом войсковые. Этот самолет все абсолютно прошел. То же самое было и с истребителем Су-25. Я как раз и занимался тем, чтобы он был протестирован в боевых условиях Афганистана. Подобные испытания, прежде всего, проводятся для совершенствования систем наведения и боевого применения. Так что Су-57 ждут 50-100 боевых вылетов, и станет абсолютно все понятно".

Обычно весь комплекс испытаний занимает два-три года, отмечал замминистра обороны Юрий Борисов после первого испытательного полета, который состоялся в декабре 2017 года. А спустя всего три месяца истребители оказались в Сирии. Возникает вопрос - не рано ли предсерийные образцы тестируют в боевых условиях?

Майор ВВС, летчик инструктор Андрей Красноперов считает, что место выбрано удачно и волноваться за сохранность истребителя не стоит: "Думаю, эти испытания, скорее всего, проводятся в Сирии из-за экстремальных условий, связанных с температурой. Там все-таки жара, поэтому особенно внимательно изучаются особенности полета истребителя в разряженном воздухе, тяга двигателей, максимальный "потолок" скорости. Думаю, за штурвалом Су-57 пока находятся не боевые летчики, а испытатели, способные в экстремальных условиях сделать невозможное, чтобы спасти самолет".

Обстановку в Сирии сейчас едва ли можно назвать спокойной - турецкая операция "Оливковая ветвь" в Африне обострила отношения между Анкарой и Дамаском. К тому же, в начале февраля один российский самолет уже был сбит - тогда боевики с помощью ПЗРК уничтожили Су-25.

Возможно, поэтому на видео два новейших истребителя Су-57 перемещаются с сопровождением, отметил директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов: "Это зона боевых действий, и очевидно, что новую боевую технику, как бы она себя ни показала, нужно прикрывать. Когда она полностью "обкатается" и проявит себя в самых разных условиях, тогда и необходимость в этом отпадет. Сейчас лучше площадки для того, чтобы протестировать новое вооружение, не найти. Я удивляюсь, что этого раньше не сделали".

В Минобороны не ответили на запрос "Коммерсантъ FM". Точное количество отправленных в Сирию Су-57 пока неизвестно.

В августе 2017 года замминистра обороны Юрий Борисов сообщил, что военные протестировали в Сирии более 600 образцов вооружений. Чиновник отметил, что некоторые новинки не отвечали требованиям военных.
22.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Коммерсантъ
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Страны
Афганистан
Индия
Россия
Сирия
Турция
Продукция
ПАК ФА
Су-25
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения

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