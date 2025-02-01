На Хмеймим обнаружены три самолета Т-50

Судя по опубликованным на Западе коммерческим спутниковым снимкам, сделанным 23 февраля 2018 года, в составе российской авиационной группировки на сирийской авиабазе Хмеймим наблюдаются три самолета Т-50 - летных опытных образца российского истребителя пятого поколения Су-57.

Опытный образец самолета Т-50 (Су-57) на защищенной стоянке на авиабазе Хмеймим в Сирии. Рядом с Т-50 слева видно возведенное в феврале 2018 года тентомобильное укрытие (ТМУ) - третье на авиабазе Хмеймим. Не исключено, что данное ТМУ построено для обслуживания самолетов Т-50. Спутниковый снимок 23.02.2018 (с) /twitter.com/warsmonitoring

Один самолет Т-50 находится на защищенной стоянке вместе со штурмовиками Су-25, а два других Т-50 стоят в общем незащищенном ряду самолетов месте с двумя истребителями Су-35С.

Напомним, что два самолета Т-50 были переброшены на Хмеймим 21 февраля 2018 года, а еще один или два, согласно некоторым источникам, прибыли туда утром 23 февраля.

Два опытных образца самолета Т-50 (Су-57) на стоянке на авиабазе Хмеймим в Сирии. Снимок cделан 23.02.2018 коммерческим спутником EROS-B компании ImageSat International (с) ImageSat International / twitter.com/imagesatint