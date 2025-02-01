Индия намерена отказаться от проведения тендера на однодвигательные истребители и начать MMRCA-2
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Индийская закупочная политика поневоле внушает уважение стойкой приверженностью своим неизбывным традициям. Как сообщает журнал "Jane's Defence Weekly" в статье Rahul Bedi "Indian MoD plans to scrap IAF’s single-engine fighter project" , министерство обороны Индии направило указание ВВС Индии пересмотреть подготавливаемое уже два года техническое задание на закупку 114 однодвигательных многофункциональных истребителей. Пересмотренное задание должно включать возможность приобретения также и двухдвигательных истребителей. Тем самым, по сути не успев начаться, индийский тендер на закупку однодвигательных истребителей должен превратиться в тендер на закупку истребителей "вообще".
"Болливудская" реклама истребителя Saab JAS-39E/F Gripen NG в Индии (с) Saab AB
Журнал сообщает со ссылкой на индийские официальные источники, что министерство обороны Индии предложило индийским ВВС в окончательном запросе информации Request for Information (RFI), который должен быть направлен основным иностранным производителям боевых самолетов, включить запрс как на однодвигательные, так и на двухдвигательные самолеты.
"RFI должен быть сфокусирован на общих боевых возможностях платформы, а не на требовании одно- или двухдвигательных истребителей" - сообщил Jane's на условиях анонимности высокопоставленный представитель министерства обороны Индии.
Источник сообщил, что, хотя ограниченное количество самолетов в рамках конкурса планируется приобрести полностью готовыми, однако большая часть истребителей должна быть построена по лицензии в Индии совместным предприятием поставщика и частной индийской компании в рамках провозглашенной правительством политики "Make in India". Однако общее количество самолетов, которые должны быть закуплены, все еще находится на рассмотрении.
ВВС Индии продолжают бороться с быстрым сокращением числа своих истребительных эскадрилий, количество которых упало с плановых 42 до 31 эскадрильи. Ожидается, что к 2022 году это число уменьшится примерно до 23 эскадрилий, в связи с тем что ВВС Индии планируют начать в конце 2018 года снятие с вооружения устаревших боевых самолетов МиГ-21 и МиГ-27 (это в общей сложности около 180-200 самолетов, или 10-12 эскадрилий).
Первоначально ВВС Индии планировали компенсировать их списание приобретением 114 новых однодвигательных истребителей, 18 из которых были бы закуплены готовыми, а остальные были бы построены в Индии совместным предприятием. Ожидалось, что в конечном счете приобретение однодвигательных истребителей выбранного типа достигнет 190-200 единиц.
Фактически в данной программе были только два участника - Lockheed Martin с вариантом истребителя F-16 Block 70, и шведская Saab АВ со своим многоцелевым боевым самолетом Gripen JAS-39E/F, хотя формально тендер по программе еще объявлен не был. Оба этих участника выступали в парнерстве с частными индийскими производителями.
Теперь высокопоставленные представители министерства обороны Индии говорят, что директива министерства обороны о включении истребителей как с одним, так и двумя двигателями в RFI должна привести к "повторению" начатого в 2007 году индийского тендера Medium Multi Role Combat Aircraft (MMRCA) на закупку 126 самолетов.
Этот тендер был прекращен в апреле 2015 года после достигнутого соглашения с французской компанией Dassault Aviation о приобретении 18 готовых истребителей Rafale, в то время как соглашение о приобретении лицензии на строительство еще 108 самолетов Rafale так и не было достигнуто ввиду разногласий по поводу передачи технологий индийскому государственному объединению Hindustan Aeronautics Limited (HAL).
Однако это было заменено соглашением, подписанным между двумя странами в сентябре 2016 года, о прямой закупке 36 Rafale на сумму 590 миллиардов рупий (9,1 млрд. долл США), поставки которых планируется начать в сентябре 2019 года.
Между тем официальные представители индийской промышленности предвидят, что производители будут предлагать на новый тендер в основном те же платформы, которые конкурировали в программе MMRCA. К ним относятся Eurofighter Typhoon, Rafale, российский МиГ-35, шведский Gripen JAS-39E/F и американские Lockheed Martin F-16IN и Boeing F/A-18E/F Super Hornet. Официальные представители сообщили, что министерство обороны и ВВС Индии должны изучить дополнительное оборудование, которое появилось на этих самолетах со времени проведения тендера MMRCA.
"Отсутствие воли к принятию решений и бессилие в закупочной политике министерства обороны задерживает закупки истребителей для ВВС Индии", - заявил Jane's отставной маршал аваиации В.К. Бхатия. "Маловероятно, что любое решение о новом истребителе будет принято до 2023-2024 годов, если не позже", - предупредил он.
Комментарий Jane's
Отказавшись от давних планов ВВС Индии по приобретению лицензии на производство однодвигательного истребителя, министерство обороны Индии, похоже, стремится поддержать программу национального легкого истребителя Tejas (LCA), производимого в рамках проекта "Make in India".
Высокопоставленные офицеры ВВС Индии заявили, что принятие на вооружение второго однодвигательного истребителя, как планировалось ранее, "понизило бы" статус Tejas и подорвало бы инициативы правительства по сокращению зависимости индийских ВВС от импорта.
Соответственно, министерство обороны полагает, что Tejas в конечном итоге удовлетворит требования ВВС Индии в качестве легкого истребителя, в то время как 272 лицензионных российских истребителя Су-30МКИ будут отвечать потребностям ВВС в более тяжелом боевом самолете.
Тем не менее, количество средних истребителей в ВВС Индии остается недостаточным. ВВС утверждают, что 36 заказанных Rafale просто недостаточно, чтобы компенсировать сокращающееся количество истребителей в условиях "объединенной угрозы" со стороны соседних Пакистана и Китая.
"Дополнительные истребители среднего класса крайне необходимы, и их предполагаемое приобретение должно дополнить возможности ВВС Индии", - сказал двухзвездный генерал ВВС Индии.
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25.02.2018
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