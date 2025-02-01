США согласовали поставку Швеции четырех установок Patriot
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Батарея американских ракет ПВО Пэтриот. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную поставку Швеции четырех противоракетных комплексов обороны Patriot.
По информации агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона, вместе с пусковыми установками предполагается поставить ракеты-перехватчики, радары и сопутствующее оборудование. Также американские специалисты окажут техническое содействие в развертывании и эксплуатации комплексов ПВО.
Общая сметная стоимость программы составляет 3,2 миллиарда долларов.
"Предлагаемая продажа этого оборудования и его (техническая) поддержка не изменят военный баланс сил в регионе", - говорится в сообщении.
Швеция не является членом НАТО, но закупает вооружение в основном у стран альянса, в том числе у США. В случае заключения контракта Швеция станет первой европейской страной, не входящей в североатлантический блок, которая примет на вооружение Patriot.
Ранее заинтересованность в покупке таких комплексов высказали Румыния и Польша, на что уже дано соответствующее одобрение госдепартамента США.
Комплекс Patriot является по некоторым характеристикам аналогом российских С-300 и С-400.
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22.02.2018
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