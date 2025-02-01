

Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400 "Триумф".

Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400 "Триумф".Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

22 февраля 2018 г., AEX.RU – Новые зенитные ракетные системы С-400 будут размещены на Балтике в 2018 году, сообщил командующий Балтийским флотом Александр Носатов. Об этом пишет Интерфакс-АВН.

"Будет продолжаться и обновление материальной части Балтийского флота: в его состав войдут малые ракетные корабли нового проекта, комплексы С-400 и модернизированные самолеты Су-30СМ и вертолеты Ка-27М",- сообщил А.Носатов, чьи слова привели в пресс-службе флота в четверг.

Командующий также заявил, что Балтфлот запланировал межфлотские переходы и дальние походы в Атлантику, Арктику, восточное Средиземноморье, Индийский и Тихий океаны.

"Знаковым мероприятием станет проведение на полигоне Хмелёвка летом 2018 года международного конкурса по профессиональной выучке "Морской десант - 2018",- сказал А.Носатов на торжественном собрании, посвященном Дню защитника Отечества.

Балтийский флот - оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на Балтийском море. Основные пункты базирования - Балтийск (Калининградская обл.) и Кронштадт (Ленинградская обл.). В составе флота - соединение надводных кораблей, дивизион дизельных подводных лодок, соединения вспомогательных и поисково-спасательных судов, морская авиация, береговые войска, части ПВО, а также тылового технического и специального обеспечения. В 2016 году стало известно, что в составе Балтфлота сформирован 11-й армейский корпус.