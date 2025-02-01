Грозная тень F-35 над Тайванем вразумляет Китай



Приземление F-35B Lightning II Joint Strike Fighter на палубу USS Wasp (LHD-1), 2015 год.

Источник: Lance Cpl. Remington Hall/U.S. Marine Corps/Reuters Приземление F-35B Lightning II Joint Strike Fighter на палубу USS Wasp (LHD-1), 2015 год.Источник: Lance Cpl. Remington Hall/U.S. Marine Corps/Reuters

"Военный Паритет", 23 февраля 2018 – Истребитель F-35 является на сегодня самым передовым в мире боевым самолетом и скоро станет "рабочей лошадкой" самых высокотехнологичных ВВС стран мира, сообщает тайваньский источник dtmdatabase.com (22 февраля).

Однако смогут ли ВВС Тайваня получить эти истребители и когда – вопрос остается открытым. США понимают, что Тайвань имеет громадную роль в обеспечении безопасности во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Оснащение этими сверхсовременными самолетами ВВС Тайваня существенно повысит боевую мощь, ситуационную осведомленность и возможности РЭБ вооруженных сил островного государства. Будет еще более выгодным, если Тайвань приобретет истребители версии F-35B c укороченным взлетом/вертикальной посадкой, которые смогут действовать и после первого удара материкового коммунистического Китая.

Компания Lockheed Martin неуклонно снижает стоимость самолета, особенно версии А с обычным взлетом и посадкой – их стоимость в ближайшие годы снизится от 90 до 80 млн долл (без двигателя – прим. ВП). Однако, по расчетам специалистов, в настоящее время стоимость эксплуатации F-35 по сравнению с F-16 в три раза дороже (Block 3F). Существенное снижение затрат на логистику будет происходить с начала 2020-х годов, когда в строй будут входить самолеты версий Block 4 и 5.

По некоторым оценкам, США могут поставить эти истребители Тайваню лет через десять, но это не должно смущать наших граждан, пишет источник. Самое важное это то, что США официально никогда не отказывались продать эти самолеты, а также то, что Вашингтон активно поставляет вооружения других типов, что сдерживает материковый Китай от их агрессивных замыслов.