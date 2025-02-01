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Challenger 2 – немецкая башня или британское обновление?

26.02.2018 Военный паритет 67 0
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Challenger 2
​Танк Challenger 2.
Источник: howitworksdaily.com

"Военный Паритет", 24 февр. 2018 – Британская армия стремится продлить срок службы основного боевого танка Challenger 2 Mark 2 до 2035 года и в этой связи ведет конкурс с участием двух промышленных команд по его модернизации.

В этом году должен завершиться 24-месячный этап оценки предлагаемых конкурсантами направлений модернизации. Армия желает обновить свой парк из 227 ОБТ этого типа (танковый полк оснащен 56 танками). Борьбу ведут две команды - немецкая Rheinmetall и международная Team Challenger 2 (BAE Systems в кооперации с General Dynamics Land Systems UK). Каждый участник получил два танка для проведения работ по собственному модернизационному проекту.

BAE Systems по проекту Team Challenger 2 привлекла для работ внушительную международную команду. В список партнеров вошли такие компании как итальянская Leonardo-Finmeccanica (бывшая Selex ES Ltd), французская Safran Eletronics & Defence (бывшая Sagem, прицел командира типа Paseo), General Dynamics Land Systems-UK (опыт работ по БРМ Ajax по программе Scout SV, особенно по башне), Moog, QinetiQ и General Dynamics Mission Systems-Canada (тепловизионная система нового поколения).

Отмечается, что ВАЕ создаст танк, который будет совместим с новыми бронированными машинами Ajax благодаря единой открытой архитектуре электронного оборудования, что в будущем даст возможность легко интегрировать новые технологии, такие как использование и взаимодействие экипажа танка с БЛА и наземными боевыми роботами. "Новые панели управления, новейшие ручные контроллеры и интеллектуальные дисплеи с плоским экраном позволят существенно усилить потенциал танка. Мы обеспечим улучшенные показатели живучести, лучшую вероятность попадания снаряда в цель, более быстрое наведение пушки с использованием новейших прицелов", говорится в заявлении ВАЕ. Танк готов получать дополнительные возможности, такие как модульная броня, активные системы защиты, будущие системы электронного подавления, передовые тренажеры и расширенные системы поддержки принятия решений.

В данной программе компания Rheinmetall использует свой богатый опыт разработки перспективной башни на базе танка Leopard 2.

Ожидается, что к середине 2019 года выбранный участник программы получит контракт.
25.02.2018
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принадлежат Военный паритет
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Страны
Великобритания
Германия
Италия
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Challenger 2
Leopard-2
Компании
BAE Systems
General Dynamics
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QinetiQ
Rheinmetall
Safran
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