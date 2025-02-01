Индийская БР запущена с надводного корабля



Пуск баллистической ракеты Dhanush (версия ракеты Prithvi) с борта военного корабля ВМС Индии.

Источник: militaryparitet.com Пуск баллистической ракеты Dhanush (версия ракеты Prithvi) с борта военного корабля ВМС Индии.Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 25 февр. 2018 – Баллистическая ракета Dhanush (версия ракеты Prithvi), способная нести ядерную боеголовку, успешно запущена с борта военного корабля ВМС Индии, сообщает The New Indian Express.

БР "Дхануш" наземного базирования является важной частью индийского ядерного потенциала. Это третье испытание ракеты, район пуска в Бенгальском заливе не раскрывается. Отмечается, что место пуска располагалось в 45 км от побережья Парадипа.

Представитель министерства обороны сообщил изданию, что пуск и дальнейший полет "Дхануш" были "превосходными". "Ракета была запущена с военного корабля, а другой военный корабль сопровождал полет БР. Это была фантастическая миссия", сказал он.

Вся траектория полета ракеты была выдержана в соответствии с заранее определенными координатами, проверены параметры полета, такие как высота, траектория, азимут, отделение ступени. Сообщается, что ракета уже находится на вооружении.