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Индийская БР запущена с надводного корабля

26.02.2018 Военный паритет 77 0
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Пуск баллистической ракеты Dhanush
Пуск баллистической ракеты Dhanush (версия ракеты Prithvi) с борта военного корабля ВМС Индии.
Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 25 февр. 2018 – Баллистическая ракета Dhanush (версия ракеты Prithvi), способная нести ядерную боеголовку, успешно запущена с борта военного корабля ВМС Индии, сообщает The New Indian Express.

БР "Дхануш" наземного базирования является важной частью индийского ядерного потенциала. Это третье испытание ракеты, район пуска в Бенгальском заливе не раскрывается. Отмечается, что место пуска располагалось в 45 км от побережья Парадипа.

Представитель министерства обороны сообщил изданию, что пуск и дальнейший полет "Дхануш" были "превосходными". "Ракета была запущена с военного корабля, а другой военный корабль сопровождал полет БР. Это была фантастическая миссия", сказал он.

Вся траектория полета ракеты была выдержана в соответствии с заранее определенными координатами, проверены параметры полета, такие как высота, траектория, азимут, отделение ступени. Сообщается, что ракета уже находится на вооружении.
25.02.2018
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принадлежат Военный паритет
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Страны
Индия
Проекты
Ядерный щит

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