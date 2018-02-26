В России нашли противоспутниковое термоядерное оружие



Транспортно-пусковой контейнер, предположительно, новой противоракеты ПРС-1М (53Т6М) разработки АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" (Екатеринбург; входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"), запущенной с многоканального стрельбового комплекса (МКСК) 5Ж60П "Амур-П". Сары-Шаган, 23.11.2017.

Источник: кадры из видео Министерства обороны России Транспортно-пусковой контейнер, предположительно, новой противоракеты ПРС-1М (53Т6М) разработки АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" (Екатеринбург; входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"), запущенной с многоканального стрельбового комплекса (МКСК) 5Ж60П "Амур-П". Сары-Шаган, 23.11.2017.Источник: кадры из видео Министерства обороны России

В России в качестве противоспутникового оружия предполагается использование ракеты с термоядерной боеголовкой, заявил РИА Новости коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков.

"Их преимущество в том, что при подрыве в космосе ионизирующее излучение и ряд других поражающих факторов выводят из строя не один спутник, а целую группировку", — пояснил он.

По его словам, о каких именно российских ракетах идет речь в этом случае, является "тайной за семью печатями". Леонков допускает, что бороться со спутниками сможет система противоракетной обороны А-235 "Нудоль" и, возможно, перспективная зенитно-ракетная система С-500 "Прометей".

Всего же, отмечает эксперт, технологиями уничтожения спутников в мире обладают только три страны: Россия, Китай и США. "Американские и китайские ракеты-перехватчики действуют по принципу кинетического удара — уничтожают цель, сталкиваясь с ней", — сказал эксперт.

В январе 2018-го The Washington Free Beacon, ссылаясь на документ, подготовленный для Пентагона специалистами разведуправления J-2, входящего в Объединенный комитет начальников штабов, сообщило, что технологии ликвидации отдельных спутников Россия и Китай разработают уже к 2020 году.

Альтернативный доклад, посвященный противоспутниковому оружию России и Китая, директор Национальной разведки США Дэн Коутс представил в феврале 2018-го.