В России нашли противоспутниковое термоядерное оружие
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Транспортно-пусковой контейнер, предположительно, новой противоракеты ПРС-1М (53Т6М) разработки АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" (Екатеринбург; входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"), запущенной с многоканального стрельбового комплекса (МКСК) 5Ж60П "Амур-П". Сары-Шаган, 23.11.2017.
Источник: кадры из видео Министерства обороны России
В России в качестве противоспутникового оружия предполагается использование ракеты с термоядерной боеголовкой, заявил РИА Новости коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков.
"Их преимущество в том, что при подрыве в космосе ионизирующее излучение и ряд других поражающих факторов выводят из строя не один спутник, а целую группировку", — пояснил он.
По его словам, о каких именно российских ракетах идет речь в этом случае, является "тайной за семью печатями". Леонков допускает, что бороться со спутниками сможет система противоракетной обороны А-235 "Нудоль" и, возможно, перспективная зенитно-ракетная система С-500 "Прометей".
Всего же, отмечает эксперт, технологиями уничтожения спутников в мире обладают только три страны: Россия, Китай и США. "Американские и китайские ракеты-перехватчики действуют по принципу кинетического удара — уничтожают цель, сталкиваясь с ней", — сказал эксперт.
В январе 2018-го The Washington Free Beacon, ссылаясь на документ, подготовленный для Пентагона специалистами разведуправления J-2, входящего в Объединенный комитет начальников штабов, сообщило, что технологии ликвидации отдельных спутников Россия и Китай разработают уже к 2020 году.
Альтернативный доклад, посвященный противоспутниковому оружию России и Китая, директор Национальной разведки США Дэн Коутс представил в феврале 2018-го.
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21.02.2018
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