США на рекордной мощности запустили двигатель сверхтяжелой ракеты
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Двигатель RS-25 ракеты SLS перед испытаниями.
Источник: NASA
Компания Aerojet Rocketdyne провела в Космическом центре имени Джона Стенниса (штат Миссисипи) третьи в 2018 году стендовые огневые испытания ракетного двигателя RS-25. Силовой агрегат в течение 50 секунд поддерживал рекордную тягу в 113 процентов от номинального значения на уровне моря, сообщает НАСА.
Четыре двигателя RS-25 получит первая ступень создаваемой американской сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System), первый запуск которой запланирован на 2020 год. Ранее три таких агрегата устанавливались на корабле Space Shuttle. Адаптация RS-25 для SLS отличается от версии для Space Shuttle большей тягой и новой системой управления.
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22.02.2018
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