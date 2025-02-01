США на рекордной мощности запустили двигатель сверхтяжелой ракеты



Двигатель RS-25 ракеты SLS перед испытаниями.

Источник: NASA Двигатель RS-25 ракеты SLS перед испытаниями.Источник: NASA

Компания Aerojet Rocketdyne провела в Космическом центре имени Джона Стенниса (штат Миссисипи) третьи в 2018 году стендовые огневые испытания ракетного двигателя RS-25. Силовой агрегат в течение 50 секунд поддерживал рекордную тягу в 113 процентов от номинального значения на уровне моря, сообщает НАСА.

Четыре двигателя RS-25 получит первая ступень создаваемой американской сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System), первый запуск которой запланирован на 2020 год. Ранее три таких агрегата устанавливались на корабле Space Shuttle. Адаптация RS-25 для SLS отличается от версии для Space Shuttle большей тягой и новой системой управления.