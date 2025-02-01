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На Луне нашли достаточные для ее колонизации запасы воды

26.02.2018 Lenta.ru 56 0
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Луна. Архивное фото
Спутник Луна. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев

Ученые из Института космических исследований в Боулдере (штат Колорадо, США) выяснили, что вода распространена по всей поверхности Луны, а не ограничивается полярными регионами. Об этом сообщает НАСА со ссылкой на исследование, опубликованное в Nature Geoscience.

К таким выводам ученые пришли, проанализировав данные двух орбитальных зондов. В НАСА полагают, что эти результаты помогут понять, можно ли использовать воду на Луне как ресурс. Если она легкодоступна, то колонизаторы могут брать ее как питьевую, а также выделять из нее кислород.

"Как выяснилось, неважно, в какое время суток и на какой участок Луны мы смотрим, сигнатура воды всегда присутствует, вода прикреплена к поверхности земного спутника, и ее наличие не зависит от состава лунной породы", — пояснил соавтор исследования Джошуа Бандфилд.

Результаты исследования ученых из Боулдера противоречат ранее полученным данным, что вода находится в основном на полярных широтах Луны, а ее сигнатура слабеет в течение лунного дня (29,5 земных суток), уточнили в НАСА.
24.02.2018
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