Американская ракета без РД-180 оказалась дешевле "Протона" и "Ангары"



Рисунок РН Vulcan.

Источник: spaceflightnow.com Рисунок РН Vulcan.Источник: spaceflightnow.com

Минимальная стоимость запуска ракеты Vulcan окажется на 70 процентов ниже максимальной стоимости старта носителя Delta IV Heavy, сообщил Business Insider глава американской компании ULA (United Launch Alliance) Тори Бруно.

"Vulcan начнет летать в середине 2020 года", — сказал бизнесмен. Стоимость запуска ракеты "начнется менее чем со 100 миллионов долларов", что "на 70 процентов меньше по сравнению с услугами выведения на Delta IV Heavy", добавил он.

Бруно отметил, хотя цена пуска ракет Falcon 9 и Falcon Heavy компании SpaceX в расчете на килограмм полезной нагрузки ниже, однако носитель Vulcan обладает перед ними конкурентными преимуществами.

Верхняя (вторая) ступень Vulcan работает на водороде, что позволяет топливу не замерзнуть на околоземной орбите в условиях продолжительной работы при низких температурах. При этом верхняя ступень Falcon Heavy работает на керосине, который, как отмечает Business Insider, в условиях низких температур может замерзнуть за несколько часов (при этом в ходе первого пуска верхняя Falcon Heavy успешно отработала на околоземной орбите в течение шести часов).

Кроме того, верхняя ступень Vulcan, получившая название ACES (Advanced Cryogenic Evolved Stage), способна работать на околоземной орбите в течение нескольких месяцев, что позволяет после дозаправки использовать ее в качестве буксира для межпланетного корабля.

Частично многоразовая ракета Vulcan рассчитана на выведение на низкую околоземную орбиту до 40 тонн полезной нагрузки. Носитель создается альянсом ULA, совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin, производителем носителей Atlas 5 и Delta IV Heavy, которые должны заменить к середине 2020-х.

Два однокамерных BE-4, устанавливаемых на первую ступень носителя Vulcan (фактически Atlas 6), в совокупности позволят развить большую тягу, чем один российский двухкамерный агрегат РД-180 первой ступени Atlas 5. В отличие от РД-180, работающего на керосине, BE-4 использует метан.

В США ULA считается главным конкурентом SpaceX. В феврале 2018-го глава SpaceX Илон Маск написал в Twitter, что "съест свою шляпу, если к 2023-му на Vulcan будет запущена какая-либо военная нагрузка".

На низкую околоземную орбиту Delta IV Heavy доставляет до 32 тонн полезной нагрузки, стоимость пуска носителя оценивается в 350 миллионов долларов. Ракета состоит полностью из американских комплектующих и до запуска Falcon Heavy считалась самым грузоподъемным из действующих носителей в мире.

Если слова Бруно верны, то стоимость выведения килограмма полезной нагрузки на Vulcan окажется ниже, чем аналогичные показатели для российских одноразовых тяжелых ракет "Протон-М" (до 23 тонн на низкую околоземную орбиту за 65 миллионов долларов) и "Ангара-А5" (до 25,8 тонны за 100 миллионов долларов).