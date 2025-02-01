Обнародованы детали проекта нового российского авианосца
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Макет авианосца Шторм на выставке Армия 2015.
Источник: CC BY-SA 4.0 / Artem Tkachenko /
Проект нового авианосца для ВМФ России уже разработан, сообщается в выпуске программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".
Комплекс будет включать в себя непосредственно авианосец, а также авиакрыло и систему базирования, пояснил начальник НИИ кораблестроения при Минобороны России Николай Максимов. Стартовая система нового корабля будет состоять из трамплина и разгонного устройства, тогда как единственный авианосец в составе российского флота, "Адмирал Кузнецов", оснащен только трамплином. Полетная палуба перспективного авианосца будет в два раза больше, чем у "Кузнецова".
Помимо этого, утверждается, что авианосец сможет принимать самолеты дальнего радиолокационного дозора, а в состав корабельной авиагруппировки по необходимости могут войти истребители, созданные на базе комплекса Т-50 (известен как Су-57).
Корабль обозначен как 23000Э ("Шторм") и существует пока только в виде макета. По предварительным расчетам, длина корабля составит 330 метров, ширина — 40. Он сможет нести до 90 самолетов и вертолетов. Для сравнения, "Адмирал Кузнецов" по проекту способен нести до 50 летательных аппаратов.
Над новым авианосцем работает Крыловский государственный научный центр. Работы проведут в рамках новой госпрограммы вооружений, которая рассчитана на 2018-2025 годы. Этот документ предусматривает выделение 19 триллионов рублей на переоснащение армии и флота. Программа пока не утверждена президентом, хотя ожидалось, что это произойдет в конце 2017 года.
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25.02.2018
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