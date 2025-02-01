В Грозном представили новую боевую машину спецназа "Чаборз-6"



Боевая машина спецназа "Чаборз М-6".

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС, архив Боевая машина спецназа "Чаборз М-6".Источник: © Марина Лысцева/ТАСС, архив

Глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул, что багги разработан с использованием только российских комплектующих

ТАСС, 24 февраля. Рабочая презентация новой боевой машины спецназа "Чаборз-6" состоялась в субботу в Грозном (Чеченская Республика). Об этом глава региона Рамзан Кадыров написал в социальной сети "ВКонтакте".

"В субботу произошло важное событие, имеющее большое значение для сил спецназа различных силовых и правоохранительных министерств и ведомств России. Состоялась рабочая презентация совершенно новой боевой машины спецназа "Чаборз-6". Она разработана специалистами Российского университета спецназа под руководством помощника главы Чечни, первого заместителя начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Чечне Даниила Мартынова", - написал политик.

Кадыров подчеркнул, что автомобиль разработан с использованием только российских комплектующих. Основными качествами багги, по его мнению, являются многофункциональность, высокая проходимость, надежность. По словам главы Чечни, в зависимости от поставленных задач "Чаборз М-6" можно переоборудовать в различные варианты - грузопассажирский, санитарно-эвакуационный, ударный.

"Конструкторы представят несколько версий двигателей и коробок передач, что имеет большое значение для адаптивности модели к климатическим условиям и конкурентным целям. На "Чаборз-6" устанавливают крупнокалиберные пулеметы, АГС, имеются шесть комплектов оружия для бойцов. Наша машина превосходит израильских и американских конкурентов по цене, проходимости и скорости движения. Уверен, что она будет пользоваться высоким спросом на рынке боевой техники!" - отметил Кадыров.

Глава Чечни также напомнил, что обновлен багги "Чаборз М-3". Эта машина, которая, по его словам, доказала свою эффективность в реальных боевых условиях в Сирии.

"Машина регулярно получает исключительно положительные отзывы за свои технические характеристики", - заключил Кадыров.

"Чаборз" М-3 предназначен для перевозки личного состава и грузов в труднопроходимых районах и в условиях бездорожья. Автомобиль является универсальным и адаптируется под различные военные и гражданские нужды.

Машина на 95% состоит из российских комплектующих.

Российский университет спецназа

Международный учебный центр сил специального назначения Чечни в августе прошлого года на форуме "Армия-2017" был переименован в Российский университет спецназа.

Присвоение военно-спортивному центру в Гудермесе статуса "всероссийского университета" связано в первую очередь с определением миссии и формированием стратегического вектора развития инновационного университета.

Как сообщалось, создатели ставят целью осуществить рывок в повышении обороноспособности страны, усилить ее позиции на международной арене и обеспечить ее готовность к современным угрозам любого типа.

Строительство центра началось в 2014 году. На сегодняшний день полностью введен в эксплуатацию тактический город, завершается строительство аэродрома и собственного аэродинамического комплекса для проведения тренировок по воздушно-десантной подготовке.