Перспективный российский скоростной вертолет может получить беспилотную версию



Вертолет-демонстратор на базе Ми-24 по программе ПСВ (перспективный скоростной вертолет) на Форуме Армия-2016.

Источник: http://saidpvo.livejournal.com/ Вертолет-демонстратор на базе Ми-24 по программе ПСВ (перспективный скоростной вертолет) на Форуме Армия-2016.Источник: http://saidpvo.livejournal.com/

Планируется, что опытный образец воздушного судна совершит первый полет в 2019 году, а его скорость будет превышать 400 км/ч

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Перспективный российский скоростной вертолет разрабатывается как в классическом варианте с экипажем на борту, так и в беспилотном варианте, сообщил начальник НИУ бортового радиоэлектронного оборудования и авиационного вооружения ЦНИИ ВВС Минобороны РФ Павел Щавелев.

"Вертолет будущего будет в двух вариантах: это классический вариант с летчиком, экипажем на борту и беспилотные вертолетные комплексы, которые будут взаимодействовать с пилотируемыми комплексами, которые также будут действовать в интересах Сухопутных войск", - сказал он в эфире телеканала "Звезда" в воскресенье.

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал ТАСС, что опытный образец российского перспективного скоростного боевого вертолета, разрабатываемого "Вертолетами России" (входит в госкорпорацию Ростех) в интересах Минобороны РФ, совершит первый полет в 2019 году. По его словам, скорость нового вертолета будет превышать 400 км/ч.