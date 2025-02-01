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Минобороны РФ ведет разработки сверхзвукового беспилотника большой дальности

26.02.2018 ТАСС 58 0
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Военнослужащий ВС РФ с БЛА
Военнослужащий ВС РФ с БЛА.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС, архив

Отмечается, что беспилотный комплекс сможет выполнять автоматический маловысотный полет на сверхзвуковых скоростях

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ ведет разработки беспилотного комплекса большой дальности, способного выполнять автоматический маловысотный полет на сверхзвуковых скоростях, сообщил заместитель начальника научно-исследовательского отдела ЦНИИ ВВС Минобороны РФ Александр Немов.

"В настоящее время ведутся разработки беспилотного комплекса большой дальности, который будет способен выполнять автоматический маловысотный полет сверхзвуковой, и поражать как стационарные, так и мобильные цели в оперативной стратегической глубине", - сказал он в эфире телеканала "Звезда".

В июле 2017 года о ведущихся в России работах по созданию тяжелых беспилотников сообщил Виктор Бондарев, занимавший тогда пост главкома Воздушно-космических сил.
25.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Бондарев Виктор
Проекты
БПЛА

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