Минобороны РФ ведет разработки сверхзвукового беспилотника большой дальности
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Военнослужащий ВС РФ с БЛА.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС, архив
Отмечается, что беспилотный комплекс сможет выполнять автоматический маловысотный полет на сверхзвуковых скоростях
МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ ведет разработки беспилотного комплекса большой дальности, способного выполнять автоматический маловысотный полет на сверхзвуковых скоростях, сообщил заместитель начальника научно-исследовательского отдела ЦНИИ ВВС Минобороны РФ Александр Немов.
"В настоящее время ведутся разработки беспилотного комплекса большой дальности, который будет способен выполнять автоматический маловысотный полет сверхзвуковой, и поражать как стационарные, так и мобильные цели в оперативной стратегической глубине", - сказал он в эфире телеканала "Звезда".
В июле 2017 года о ведущихся в России работах по созданию тяжелых беспилотников сообщил Виктор Бондарев, занимавший тогда пост главкома Воздушно-космических сил.
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25.02.2018
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