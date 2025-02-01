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Первый большой сторожевой катер проекта Ares 150 Hercules для Катара

26.02.2018 bmpd.livejournal.com 64 0
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Британская проектная фирма ВМТ сообщила об успешном завершении испытаний построенного по ее проекту турецкой катеростроительной компанией Ares Shipyard большого сторожевого катера типа Ares 150 Hercules для береговой охраны Катара. 48-метровый цельнокомпозитный катер с бортовым номером QC 901 будет передан катарскому заказчику в ближайшее время. Сообщается, что испытаниях катер показал скорость полного хода 37 узлов.

Головной большой сторожевой катер QC 901, построенный для береговой охраны Катара турецкой компанией Ares Shipyard по проекту Ares 150 Hercules разработки британской компании ВМТ (с) ВМТ

Турецкая катеростроительная компания Ares Shipyard, основанная в 2004 году в Анталье, осуществляет строительство катеров с композитными корпусами по разработанным для нее в рамках партнерства проектам известной британской проектной компании ВМТ. Результатом такого партнерства и активного использования современных технологий стало предложение в последние годы Ares Shipyard на рынок целой гаммы проектов скоростных военных катеров и малых боевых кораблей с корпусами длиной от 12 до 70 метров. Ares Shipyard уже осуществила постройку серий катеров для береговых охран Турции и Бахрейна и для таможенной службы Нигерии, а для Катара ранее построила двенадцать 18-метровых гражданских пассажирских катамаранов.

В феврале 2014 года Ares Shipyard заключила контракт стоимостью 220 млн долл с МВД Катара на постройку для формируемой береговой охраны Катара 17 скоростных сторожевых катеров. Этот контракт стало самым большим достижением Ares Shipyard на оборонном рынке. По условиям контракта, Катар должен получить в 2016-2018 годах два больших 48-метровых сторожевых катера проекта Ares 150 Hercules, десять 34,5-метровых сторожевых катера проекта Ares 110 Hercules и пять 24-метровых малых сторожевых катеров проекта Ares 75 Hercules.

Первые два катера проекта Ares 110 Hercules и первые три сторожевых катера проекта Ares 75 Hercules были сданы Катару по данному контракту в конце 2016 года, и к началу 2018 года постройка катеров обеих этих проектов для Катара должна быть завершена. Оба больших катера проекта Ares 150 Hercules должны быть сданы в 2018 году.

Катер проекта Ares 150 Hercules имеет стандартное водоизмещение 275 тонн, полную длину 48,09 м, ширину 8,95 м и осадку 1,78 м. Скорость полного хода 35 узлов. Все строящиеся Ares Shipyard катера для Катара оснащаются дизельными двигателями МTU и водометными движителями Rolls-Royce Kamewa. Вооружение катарских катеров должно быть представлено в разных комбинациях дистанционно управляемыми стабилизированными установками турецкой компании Aselsan - 30-мм STAMP и 12,7-мм Guard STAMP.

Головной большой сторожевой катер QC 901, построенный для береговой охраны Катара турецкой компанией Ares Shipyard по проекту Ares 150 Hercules разработки британской компании ВМТ (с) ВМТ / Ares Shipyard

24.02.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бахрейн
Великобритания
Катар
Нигерия
Турция
Продукция
C-130
Компании
Aselsan
Rolls-Royce

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