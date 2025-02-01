Первый самолет ДРЛО и управления GlobalEye для ОАЭ

Шведская группа Saab AB 23 февраля 2018 года сообщила о выкатке на своем предприятии в Линчёпинге первого построенного для Объединенных Арабских Эмиратов самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления GlobalEye, выполненного на основе большого административного самолета Bombardier Global 6000 и оснащенного радиолокационным комплексом Saab Erieye ER.

Первый построенный для ВВС ОАЭ самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления GlobalEye, выполненный на основе административного самолета Bombardier Global 6000 и оснащенный радиолокационным комплексом Saab Erieye ER. Линчёпинг (Швеция), 23.02.2018 (с) Saab AB

ВВС ОАЭ стали первым заказчиком данного авиационного комплекса ДРЛО и управления GlobalEye, ранее обозначавшегося Swing Role Surveillance System (SRSS), и представляющего собой новое поколение известной радиолокационной системы Saab Erieye, с новой более мощной РЛС Erieye ER с АФАР. Самолет GlobalEye также оснащается дополнительной РЛС обнаружения морских целей в подфюзеляжном обтекателе. В ноябре 2015 года ОАЭ заключили с Saab AB контракт стоимостью 1,27 млрд долл на поставку двух авиационных комплексов ДРЛО и управления SRSS (GlobalEye) на базе самолета Bombardier Global 6000, а в 2017 году подписали дополнительный контракт на поставку третьего комплекса.

В настоящее время ВВС ОАЭ уже эксплуатируют два самолета ДРЛО и управления Saab 340 AEW&C с радиолокационным комплексом Erieye, поставленных Saab AB по контракту 2009 года. Cамолеты ДРЛО и управления с комплексом Erieye предыдущего поколения состоят также на вооружении ВВС Швеции, Греции, Бразилии, Мексики, Саудовской Аравии, Пакистана и Таиланда.

Облик самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления GlobalEye, выполненного на основе административного самолета Bombardier Global 6000 и оснащенного радиолокационным комплексом Saab Erieye ER (с) Saab AB