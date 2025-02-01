ВМФ может в марте получить малый ракетный корабль "Вышний Волочек"



Малый ракетный корабль "Вышний Волочек".

Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов Малый ракетный корабль "Вышний Волочек".Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

КАЗАНЬ, 23 фев - РИА Новости. Военно-морской флот России пополнится малым ракетным кораблем "Вышний Волочек", построенным на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького в Татарстане, в марте, сообщил в пятницу начальник управления департамента министерства обороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Павел Печковский.

В пятницу на стапелях Зеленодольского завода заложили одиннадцатый в серии малый ракетный корабль проекта 21631 (разработан АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро") "Наро-Фоминск". В настоящее время пять кораблей данного проекта - головной "Град Свияжск" и серийные "Углич", "Великий Устюг", "Зеленый Дол" и "Серпухов" - уже несут службу в составе ВМФ России. На различных стадиях строительства и испытаний находятся еще пять кораблей проекта - "Вышний Волочек", "Орехово-Зуево", "Ингушетия", "Грайворон" и "Град".

"Он (МРК "Вышний Волочек") должен был быть сдан в прошлом году, но в связи с выполнением мероприятий по импортозамещению мы ожидаем его получения. Я думаю, что в марте Военно-морской флот пополнится еще одной боевой единицей", - сказал Печковский журналистам.

Он отметил, что благодаря реализации программы импортозамещения в настоящее время все виды основного оборудования на кораблях ВМФ - отечественного производства.

Ранее минобороны РФ сообщало, что малый ракетный корабль Черноморского флота "Вышний Волочек" завершает заводские ходовые и государственные испытания. Планировалось, что он будет принят в состав ВМФ до конца 2017 года, после завершения всех этапов испытаний.

Малые ракетные корабли проекта 21631 являются многоцелевыми кораблями класса "река-море", оснащенными самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Назначение кораблей этого проекта - охрана и защита экономической зоны государства. В частности, они имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности - универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей.