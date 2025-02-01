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Путин: развитая армия создает условия для развития страны и стабильных отношений в мире

26.02.2018 ТАСС 83 0
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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Президент отметил, что в последние годы Вооруженные силы "приобрели новую динамику развития, такую, какая и нужна России"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Развитые Вооруженные силы создают условия для развития страны и выстраивания стабильных отношений в мире, заявил президент РФ Владимир Путин, завершая церемонию вручения государственных наград в Кремле.

"Когда армия, флот, Вооруженные силы, военная составляющая государства являются самодостаточными и сильными, развитыми, то тогда создаются условия для мирного, поступательного развития страны, для выстраивания стабильных отношений на международной арене. И кажется, что так всегда и было, кажется, что это нормально. Но стоит только ослабнуть Вооруженным силам, появляются такие проблемы, о которых мы никогда не задумывались, появляются такие угрозы, которые мы себе и не представляли", - сказал он.

Путин отметил, что в последние годы Вооруженные силы "приобрели новую динамику развития, такую, какая и нужна России".

По словам главы государства, Вооруженные силы РФ эффективно осваивают уникальную новую технику и проявляют воинское мастерство, в том числе в решении сложнейших задач в ходе операции в Сирии. 

"Сегодняшнее поколение защитников Отечества преданно служит Родине и своему народу, наши солдаты и офицеры достойно выполняют воинский долг, несут трудную службу. Именно эта повседневная напряженная работа обеспечила качественное развитие Вооруженных сил России, позволила эффективно освоить ту современную, уникальную технику, которая поступает в войска, отточить воинское мастерство, профессионализм, слаженность в ходе учений и внезапных проверок", - сказал президент.

Он подчеркнул, что свою готовность решать сложнейшие задачи российские военнослужащие продемонстрировали и в Сирии, где они "действуют смело, решительно, мужественно". Путин отметил, что ВС РФ "помогли сирийской армии разгромить крупные, хорошо оснащенные террористические группировки". "Сегодня хочу вновь поблагодарить всех, кто участвовал в этой сложнейшей операции, в реальных боевых условиях доказал свое воинское мастерство, проявил героизм, стойкость, отвагу", - сказал Верховный главнокомандующий.

Путин обратился и к присутствующим на церемонии в Георгиевском зале юнармейцам, отметив, что вне зависимости от того, выберут ли они военную или гражданскую профессию, им "есть на кого ровняться, есть с кого брать пример". "Уверен, нравственным ориентиром для вас будет героическая история Вооруженных сил России, доблесть и честь офицерского корпуса, которым во все времена Россия гордилась", - заявил глава государства.
23.02.2018
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принадлежат ТАСС
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