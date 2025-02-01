В Вооруженных силах могут снова появиться комиссары



Первые московские пулеметные курсы по подготовке командного состава РККА. Москва, 1920 год.

Источник: РИА Новости Первые московские пулеметные курсы по подготовке командного состава РККА. Москва, 1920 год.Источник: РИА Новости

100-летний юбилей Красной армии совпал с неоднозначными новациями в области военного строительства

100 лет назад в феврале 1918 года новое руководство России опубликовало декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). В том же месяце отряды, сформированные из добровольцев, остановили врага на подступах к Петрограду, вступив 23 февраля в бой с кайзеровскими войсками Германии, которые нарушили ранее заключенное перемирие и вторглись на территорию России. По истечении четырех лет 23 февраля 1922 года было официально провозглашено Днем Красной армии: "В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной армии (23 февраля)". В 1946 году этот праздник объявили Днем Советской армии и Военно-морского флота, а с 1995 года Государственной думой РФ установлен День защитника Отечества.

В этот день жители России чествуют всех тех, кто стоял и сегодня стоит на защите безопасности и сохранении мирных ценностей нашей страны. Для Российской армии исторически характерны высокие боевые и моральные качества, верность долгу и присяге, самоотверженность и стойкость, мужество и отвага. Конечно, праздник касается в первую очередь военных, но и все россияне полюбили февральский день, когда можно поздравить и поблагодарить "сильную половину" родного Отечества. Гордость за тех, кто в трудные минуты не сдавался и не сдается, отстаивая идеи защиты своей Родины и приверженности воинскому долгу, пронизывает праздник воинской славы и имеет большое значение в идеологическом воспитании бойцов за безопасность и независимость России.

Во все времена для поддержания высокого уровня патриотического и морально-психологического состояния личного состава ВС, правопорядка, воинской дисциплины и совершенствования системы воспитания воинов создавались и действовали специализированные структуры. В дореволюционное время в русской армии важную роль играло духовенство. В начале прошлого века военные комиссары вели за собой в бой за светлое будущее. А в годы Великой Отечественной войны они стали именоваться политработниками.

Во время Гражданской войны, когда профессиональных армейских кадров у РККА просто не было, комиссары выполняли роль контролеров при специалистах, получивших образование в военных учреждениях царской России. Таким военачальникам большевистское руководство доверяло весьма неохотно. С другой стороны, идеологически верные люди специального образования не имели. Вот и возникло двоеначалие в армии: "военспец-комиссар". В процессе руководства войсками политические недостатки первого компенсировались вторым. В целом это себя оправдало, так как далеко не все военспецы разделяли воззрения большевиков и время от времени возвращались в ряды их врагов. Впоследствии принцип единоначалия в армии был восстановлен, а всеми идеологическими и воспитательными вопросами в войсках стали заниматься политработники, подчиненные Главному политическому управлению Советской армии и Военно-морского флота (Глав ПУР).

После распада СССР в ВС России прошли процессы департизации и деполитизации, в связи с чем статус главной военной воспитательной структуры постепенно понижался, неоднократно менялось и ее название. В настоящее время ее функции в определенной мере выполняет Главное управление по работе с личным составом (ГУРЛС) ВС РФ. ГУРЛС отвечает за морально-психологическое состояние военнослужащих, правопорядок и воинскую дисциплину в войсках.

Но вот совсем недавно некоторые российские СМИ сообщили, что представители военного ведомства выступили с идеей создания на базе ГУРЛС Главного военно-политического управления (ГВПУ) в связи с тем, что ГУРЛС недостаточно эффективно обеспечивает решение поставленных перед ним задач по идеологическому воспитанию солдат и офицеров на необходимом современным условиям уровне. Предполагается, что новое ведомство будет обладать достаточно большими полномочиями и иметь строгую вертикальную организационную структуру в масштабе ВС - от роты до видов и родов войск и замыкаться на Министерство обороны России. По убеждению инициаторов идеи, возрождение ГВПУ позволит обратиться к ценному положительному опыту патриотического воспитания прежних лет, не повторяя негативных исторических моментов, включая революционные тройки, отряды Смерш, "расстрел без суда и следствия" и другие репрессивные меры.

В настоящих условиях поддержанию крепкого морально-нравственного иммунитета личного состава российских военнослужащих должно уделяться особое внимание. Методы ведения гибридной войны США с Россией перешли в фазу открытого противостояния. Основными элементами воздействия на наше государство стали торговые и финансовые санкции, дискредитация документами типа "кремлевского доклада" правительственных чиновников и крупных предпринимателей, демпинговые операции на рынке углеводородов, валютные и информационные войны. Для противостояния и нейтрализации враждебного идеологического воздействия как на военнослужащих, так и на все российское население, особенно на молодое поколение, возможно использование такого сдерживающего органа, как ГВПУ, которое будет отвечать за сохранность духовного стержня в ВС и во всем российском обществе с привлечением СМИ, в том числе военных печатных изданий, телевидения, "из всех искусств важнейшего для нас кино", Интернета, новых виртуальных средств, и социальных сетей.

"Только объединив усилия, консолидировав лучшие практики и инициативы, мы сможем вырастить поколения, которые знают свою страну, чувствуют сопричастность к ее судьбе, к ответственности за ее будущее. И главное – верят в нее", – заявил президент РФ Владимир Путин в 2016 году.

Актуальность этих слов полностью подтверждается и сегодня, однако здесь главное – не переусердствовать и не создать предпосылки для возникновения нового двоеначалия в армии.