Бойня под Дейр-эз-Зором – измена или самонадеянность?



Американская стратегическая авиация способна оперативно работать по вызову.

Источник: Национальное управление архивов и документации (США) Американская стратегическая авиация способна оперативно работать по вызову.Источник: Национальное управление архивов и документации (США)

Кто вызвал на поле боя стратегическую авиацию ВВС США

Бой в районе населенного пункта Аль-Табия в провинции Дейр-эз-Зор, имевший место в ночь с 7 на 8 февраля с.г. между силами возглавляемой США коалиции и, как утверждается, проасадовскими отрядами и российскими "частными военными специалистами", по-прежнему в топе новостей. События обрастают все новыми фактами и домыслами, одна за другой появляются сенсационные теории и разоблачения. Мы же попробуем рассмотреть вопросы сугубо технического плана, которые как-то остались в стороне за всей этой шумихой. В частности, почему в этом бою участвовало такое разнообразие боевых самолетов ВВС США, включая стратегические бомбардировщики В-52Н "Стратофортресс". По мнению "расследователей", эти медлительные бомбовозы не могли быстро добраться к месту боя, а значит, кто-то предупредил американцев об атаке. Заговорили о предательстве, принялись искать виновников среди "вагнеровцев" или сирийцев, а кто-то даже увидел пресловутую "руку Москвы". Впрочем, ответ на этот вопрос лежит на поверхности - надо лишь знать, как действует и на что способна американская авиация, а также внимательно слушать одного американского генерала. Но – обо всем по порядку.

"КОБРА" СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

Все, напомним, началось с небольших новостных заметок и постов в соцсетях, затем информационный вал начал нарастать, а 13 февраля масла в огонь подлил глава Командования ВВС Центрального командования ВС США генерал-лейтенант Джеффри "Кобра" Хэрригиан. Генерал в ходе пресс-брифинга, который он давал по видеосвязи из своего штаба на авиабазе Эль-Удейд в Катаре, сообщил, что в ходе отражения атаки, предпринятой силами противника численностью до батальона при поддержке танков, ствольной и реактивной артиллерии, в течение более чем трех часов были задействованы наземная артиллерия и авиация, включая разведывательно-ударные беспилотники MQ-9, ударные вертолеты АН-64, многофункциональные истребители F-22A, истребители-бомбардировщики F-15E, "ганшипы" АС-130 и стратегические бомбардировщики В-52. Но точное количество задействованных летательных аппаратов и массу сброшенных на противника авиационных средств поражения он не сообщил. Противник, по словам Хэрригиана, был разбит и отступил, потеряв только убитыми около 100 человек, а также понеся потери в вооружении и военной технике.

Ряд "экспертов" и обывателей, увидев длинный список типов задействованных летательных аппаратов, тут же заявили о "спланированной акции" (из серии "они все знали" и "нас предали"), а наличие в наряде сил "стратегов" В-52 и вовсе посчитали за прямое и непосредственное подтверждение своих слов.

Дескать, нельзя было так оперативно – если считать "более чем три часа" оперативным отрезком времени – подтянуть в район боя огромные и не особо скоростные стратегические бомбардировщики. Да нет, как раз можно.

Дело в том, что уже длительное время в рамках начатой официально 15 июня 2014 года операции "Непоколебимая решимость", главной задачей которой является борьба с террористическим интернационалом на Ближнем Востоке (по крайней мере так всегда заявляли в Пентагоне), а также в рамках операций, проводимых ВС США и их союзниками в Афганистане, стратегические бомбардировщики В-52Н, да и другие самолеты данного класса тоже, на ротационной основе базируются в оперативной близости от зоны проведения этих операций на специально подготовленных для этого вне пределов континентальной части США аэродромах (авиабазах) передового базирования.

Последние уже давно созданы Пентагоном в районах, приближенных к кризисным зонам, коими, как мы видим, в основном сегодня являются Большой Ближний Восток и северо-восточная часть Африки. Для передового базирования самолетов стратегической авиации ВВС США, то есть не только В-52Н, но еще и В-1В и В-2А, сегодня могут использоваться минимум четыре авиабазы: Эль-Удейд (Катар), Диего-Гарсия (архипелаг Чагос), Фэйрфорд (Великобритания) и Андерсен (остров Гуам). Причем указанные четыре базы рассматриваются Пентагоном как основные, а всего в Европейской зоне и зонах Индийского и Тихого океанов принять американские стратегические "бомберы" на временной основе могут не менее полутора десятка аэродромов.

Если же говорить об операциях ВС США в рассматриваемом нами регионе (Афганистан–Ирак–Сирия), то для передового базирования на регулярной основе используются две авиабазы – Эль-Удейд и Диего-Гарсия. Причем с первой В-52Н могут наносить удары по любой цели указанного района без дозаправки! Вылетая же с авиабазы Диего-Гарсия, им придется выполнить как минимум одну дозаправку.

На катарскую авиабазу Эль-Удейд первая группа В-52Н из состава 2-го бомбардировочного авиакрыла, дислоцирующегося на авиабазе Барксдейл, штат Луизиана, прибыла 9 апреля 2016 года. С тех пор данные "стратеги" базируются здесь на ротационной основе, нанося удары по целям в Афганистане, Ираке и Сирии.

"В-52 обеспечит коалиции постоянную высокоточную авиационную поддержку, – подчеркивалось в связи с прибытием на авиабазу Эль-Удейд первой группы "стратофортрессов" в заявлении генерал-лейтенанта Чарльза Брауна мл., тогдашнего главы Командования ВВС Центрального командования ВС США и одновременно командующего Авиационным компонентом (ВВС) Объединенной группировки войск западной антитеррористической коалиции. – Представляя собой многоцелевую платформу, В-52 предоставляет нам разнообразные возможности, включая применение высокоточного оружия, а также отличается гибкостью сценариев боевого применения и высокой продолжительностью полета, что так необходимо для решения задач в интересах командиров подразделений и для укрепления сил коалиции".

До этого, напомним, последний раз самолеты семейства В-52 привлекались к передовому базированию в данном регионе аж в 1991 году, когда они громили войска Саддама Хусейна, выполняя вылеты с авиабазы в Саудовской Аравии. Кстати, В-52Н сменили на авиабазе Эль-Удейд стратегические бомбардировщики В-1В, которые дислоцировались там до того, нанося удары по террористам. У них время подлета к целям на территории Сирии или Ирака, как вы понимаете, было существенно меньше благодаря более высокой скорости: более 1300 км/ч на большой высоте против порядка 1000 км/ч, а то и меньше, у В-52Н в тех же условиях.

"СТРАТЕГ" ПО ВЫЗОВУ

Особо подчеркнем, что для авиаподдержки наземных сил применение В-52Н в упомянутых и иных подобных им операциях осуществляется не только, как считают многие российские эксперты, с вылетом находящихся на этих авиабазах в оперативной готовности самолетов по получении соответствующей команды (что, кстати, и стало причиной появления предположений о том, что в Пентагоне все знали заранее и потому тщательно подготовились), но и по вызову из положения дежурства в воздухе, что обеспечивается:

– большой продолжительностью полета "стратегов". Достаточно сказать, что в ходе полета 10–11 января 1962 года экипаж В-52Н из состава 4136-го стратегического авиакрыла под командованием полковника Клайда Ивели установил мировой рекорд дальности полета без дозаправки (и плюс еще 10 других рекордов, часть которых еще не побита), преодолев более 20 тыс. км и продержавшись в воздухе почти 22 часа. Правда, со значительной боевой нагрузкой продолжительность полета сократится;

– за счет возможности их дозаправки в воздухе, для чего в распоряжении ВВС США имеется несколько сотен воздушных танкеров. Обычно при длительных полетах первая дозаправка бомбардировщиков в воздухе выполняется часа через три после взлета, вторая – через 4–6 часов после первой, а при очень длительных полетах "стратеги" могут дозаправляться до 5–6 раз. Причем заправщики могут либо следовать в боевых порядках бомбардировщиков ("дозаправка методом сопровождения"), либо же ожидать "стратеги" в специально назначенных районах ("дозаправка методом встречи на маршруте").

Вариант действия по вызову из положения дежурства в воздухе является по большому счету основным в ходе ведущихся сегодня американцами на Большом Ближнем Востоке конвенциональных боевых действий против заведомо более слабого противника, не способного оказать достойное сопротивление силам стратегической авиации. Это позволяет командованию ВС США оперативно и с требуемой интенсивностью осуществлять нанесение одновременных и последовательных, волнами, авиаударов по противнику, не давая ему в буквальном смысле поднять головы.

Именно по такому сценарию действуют американские стратегические бомбардировщики всех типов с самого начала инспирированной Вашингтоном глобальной военной операции на Большом Ближнем Востоке – начиная с антисаддамовской кампании в Кувейте и заканчивая сегодняшней борьбой с террористами. Хотя в операциях в Афганистане и Ираке американцы часто применяли стратегические бомбардировщики и с авиабаз постоянной дислокации на территории континентальной части США. В частности, во время начальной фазы операции "Буря в пустыне" в 1991 году самолеты В-52G из состава 379-го бомбардировочного авиакрыла выполняли вылет с авиабазы Вюртсмит, расположенной в штате Мичиган, наносили удар по целям на территории Ирака, после чего совершали посадку на аэродроме в Саудовской Аравии и уже через 6 часов были готовы к повторному вылету с нее.

СРЕДСТВА НА ЛЮБОЙ ВКУС

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вполне однозначный вывод: командиры армейских подразделений, действующие непосредственно в районе соприкосновения с силами противника, а тем более – командование ВС США на театре военных действий, имеют реальную возможность оперативно вызывать на подмогу не только тактическую, но и стратегическую авиацию. В этом случае "стратеги" будут наносить ракетно-бомбовые удары, в том числе и с применением высокоточного оружия, из положения по вызову, в результате чего авиаподдержка может быть оказана запросившему ее подразделению уже в течение получаса-часа.

До этого не менее эффективно утюжить противника бомбами и стрелково-пушечным огнем будут самолеты тактической авиации и авиации специального назначения, такие как истребители-бомбардировщики F-15E/S "Страйк Игл", легкие истребители семейства F-16 "Файтинг Фалкон" и "воздушные канонерки" семейства АС-130, которые, кстати, в результате модернизации получают возможность применять не только традиционные пушки и гаубицы разного калибра, но еще и высокоточные авиационные боеприпасы (управляемые бомбы и ракеты).

Более того, для этих целей могут применяться и многофункциональные истребители F-22A "Раптор", которые уже некоторое время успешно задействуются не только для истребительного прикрытия, но и для применения высокоточных авиационных боеприпасов по наиболее важным или же оперативно выявляемым наземным целям противника. Так, в ноябре 2017 года в ходе очередной операции в Афганистане американское командование впервые задействовало для поражения наземных целей F-22A, применившие по противнику управляемые авиабомбы GBU-39 SDB калибра 250 фунтов (ок. 113 кг). Причем, как сообщил позже командующий ВС США в Афганистане четырехзвездный генерал Джон Николсон, один из F-22A был выбран в буквальном смысле в последний момент, поскольку только имевшиеся у него малокалиберные высокоточные авиабомбы могли решить трудную задачу – уничтожить в одном из дворов два соседних здания, но не допустить поражения третьего, где находились "дружественные силы". Задача была решена пилотом "Раптора" блестяще.

Ну а об "апачах" и разведывательно-ударных беспилотниках "предейтор" и "рипер" тут и говорить нечего – их в зоне любого вооруженного конфликта с участием американских военных в последние годы обычно как грязи. Причем именно дрон MQ-9 "Рипер" уничтожил тот "танк российского производства", который запечатлен на гуляющем по Интернету видеоролике. Но… уничтожен этот танк был не 7 февраля или в ночь с 7 на 8 февраля, когда и шел рассматриваемый бой, а в субботу – 10 февраля! А вот расчет "российского орудия" на другом видеоролике, судя по всему, был уничтожен с помощью авиабомбы (вероятнее всего – управляемой), падающее почти отвесно продолговатое хищное тело которой заметно перед самым взрывом. Позже в результате проведенного при помощи сервиса Google Maps расследования "медиаактивисты" установили, что 122-мм гаубица М-30 на момент уничтожения находилась в центре населенного пункта Хишам, расположенного в 5 км южнее нефтяного месторождения, за которое, вероятно, и развернулся упомянутый бой…

Следует также отметить, что если бы даже В-52Н на момент начала рассматриваемого боя находились не в режиме дежурства (ожидания) в воздухе, а в режиме дежурства на катарской авиабазе Эль-Удейд, то принимая во внимание расстояние между двумя точками (по прямой от авиабазы до Дейр-эз-Зора через воздушное пространство дружественных стран – около 1600 км), скорость полета В-52Н (максимальная на высоте – около 1000 км/ч, крейсерская – 800–840 км/ч) а также высокую степень готовности к вылету (хорошо, для скептиков пусть будет полчаса), то мы получаем, что с момента начала боя и уяснения вводимых противником в него сил и средств и соответственно поступления команды на вылет экипажи "стратегов" могли оказаться в требуемом районе примерно через два с половиной, а то и вовсе через два часа. Если же и готовность была более высокой (минут 10, например), и скорость – около 1000 км/ч, и маршрут полета соответствующий – без необходимости обходить враждебное воздушное пространство, то подлетное время могло составить даже менее двух часов – ближе к полутора. Авиа- и артудары же, напомним, длились более трех часов…

НА КРУГЛОСУТОЧНОЙ ОСНОВЕ

В ходе упомянутого пресс-брифинга генерал-лейтенант Джеффри Хэрригиан отметил: "В начале этой атаки в воздухе (в районе боя. – В.Щ.) находилась авиация коалиции, включая F-22 и MQ-9, которые обеспечивали авиационное прикрытие, решали задачи борьбы с авиацией противника и ведения разведки, наблюдения и рекогносцировки. То есть делали то, что мы делаем ежедневно со времени начала борьбы с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ. – В.Щ.)".

Ключевые слова здесь – "находились" (уже на тот момент) и "ежедневно". Проще говоря, американцы постоянно держат в определенных районах, где как минимум существует хотя бы небольшая возможность огневого контакта с противником, боевые самолеты и разведывательно-ударные дроны, непрерывно ведущие разведку и осуществляющие непосредственное огневое прикрытие своих сил. Для их своевременного и эффективного использования в боевых порядках подразделений в достаточном количестве имеются передовые авианаводчики. В случае необходимости последние зовут на помощь дополнительные силы, которые в большинстве своем находятся в режиме боевого дежурства в воздухе и способны в довольно короткий промежуток времени выдвинуться в требуемый район для оказания авиаподдержки.

Вскрыть группировку таких дежурных сил и своевременно проинформировать командиров своих подразделений противник способен только при наличии у него современных РЛС большой дальности, авиационных комплексов дальнего радиолокационного обнаружения и управления, а также средств радиотехнической разведки.

В заключение же отметим, что ничто из вышеизложенного, как ни парадоксально это звучит, никоим образом не исключает и возможности предательства. Просто в этом случае, безусловно, использование американцами одного из описанных выше сценариев могло быть более эффективным. Так что данный вопрос еще ждет своего исследователя, хотя, как представляется, это не имеет особой перспективы, а лучше бы всем изучить выступление генерал-лейтенанта Хэрригиана. Кто плохо понимает на слух – может почитать, хотя бы со словарем, стенограмму, вывешенную на сайте Пентагона.

Генерал же заявил дословно следующее: "Несмотря на то что атака была неспровоцированной, она не была совершенно неожиданной. Силы коалиции наблюдали постепенное сосредоточение (в районе известных событий. – В.Щ.) личного состава и вооружения в течение предшествующей недели, и мы даже напомнили российским представителям по горячей линии о том, в данном районе присутствуют силы SDF и коалиции. Все это имело место задолго до того, как противник начал атаку". Выходит, что американцы об атаке не знали, а предполагали на основе данных разведки. И как только началось – так сразу и вызвали их передовые авианаводчики все что надо. В результате имеем то, что имеем, плюс нестихающая шумиха в прессе.

И напоследок – небольшая сенсация. Во всех источниках численность нападавших указывается как батальон. Но автору статьи удалось найти в одной из стенограмм общения министра обороны США Джеймса Мэттиса с журналистами своего пула во время очередного перелета в Вашингтон абзац, в котором тот привел точную цифру – 257 человек. Если министр прав, то признанные уже всеми экспертами потери в количестве около 100 убитых, принимая во внимание тот факт, что часть тяжелораненых могла скончаться по дороге в госпиталь или уже в нем, позволяют говорить о том, что в ночь с 7 на 8 февраля имела место настоящая бойня. С военной точки зрения такое подразделение может считаться полностью уничтоженным.

Это также подтверждает косвенно и версию о том, что не было со стороны американцев никакой спланированной акции: в течение трех часов передовые авианаводчики действительно, судя по всему, наводили на противника все те самолеты, которые несли дежурство в воздухе или на близлежащих аэродромах. Так что если вы хотите избежать "гнева" американской авиации, в том числе стратегической, то первым делом ликвидируйте передовых авианаводчиков и их терминалы связи. После этого делайте с противником что хотите.

Владимир Щербаков

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"