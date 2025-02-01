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Минобороны РФ закупит крупные партии новых автоматов - источник

26.02.2018 Интерфакс-АВН 86 0
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АК-12 и АК-15
Автоматы АК-12 и АК-15.
Источник: Андрей Союстов

Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские военные планируют купить большие партии новых автоматов АК-12 и АК-15, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В обозримом будущем каждый солдат получит новый автомат",- сказал собеседник агентства.

По его словам, руководство Минобороны РФ приняло решение купить большие партии новых автоматов и активно принимать их на вооружение.

В свою очередь другой источник "Интерфакса-АВН" в оборонно-промышленном комплексе подтвердил, что большие поставки предусмотрены новой программой вооружения 2018-2027.

"Переход - это долгая и планомерная работа",- сказал собеседник агентства.

Первые поставки автоматов АК-12 и АК-15 в войска произойдут в этом году, сообщил 1 февраля глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

29 января официальная газета Минобороны РФ "Красная звезда" сообщила, что руководством военного ведомства принято решение принять на вооружение новые автоматы разработки завода имени В.Дегтярёва - АЕК-971, АЕК-973 и концерна "Калашников" - АК-12 и АК-15.

По сведениям издания, о решении объявлено на координационном научном совете по проблемам развития боевой экипировки, который организовал военно-научный комитет Сухопутных войск. Мероприятие состоялось 25 января в Московском высшем общевойсковом командном училище.

В концерне "Калашников" ("Ростех") подтвердили, что новые российские автоматы - АК-12 и АК-15 - приняты на вооружение. "Мы подтверждаем, что такое решение принято", - сообщила "Интерфаксу" 29 января официальный представитель концерна София Иванова.

АК-12 (калибр 5,45 мм), АК-15 (7,62 мм), АЕК-971 (5,45 мм), АЕК-973 (7,62 мм) проходили испытания для включения в боевую экипировку "Ратник".

В марте 2017 года в интервью "Интерфаксу" вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что АК-12 станет армейским автоматом, АЕК-971 пойдет на вооружение спецподразделений.

"Не будет такого - один победил, другой проиграл. Мы обязательно будем развивать обе конструкторские школы - и завода имени Дегтярева, и "Калашникова", - сказал тогда Д.Рогозин.

"Автоматы - разные. Более дешевый автомат станет, условно говоря, солдатским. Нужен простой, дешёвый, эффективный автомат. В этом плане есть все шансы на то, что это будет АК-12. Но со всеми необходимыми "приправами": планка Пикатинни, телескопический приклад, а главное - внутренняя конструкция, которая позволяет при автоматической стрельбе "не задирать нос" ", - сообщил тогда вице-премьер.

"На АК-12 военнослужащий, в соответствии со своими предпочтениями, индивидуальными особенностями телосложения, спецификой задач, сможет использовать ночную, дневную, тепловизионную оптику, лазерный дальномер. Кто-то левша - этот автомат можно взводить левой рукой. Это - крайне важные с эргономической точки зрения вопросы. И они будут реализованы на АК-12", - сказал Д.Рогозин.

"АЕК-971 - более сложный автомат, с большим количеством функций, он более высокоточный, могут применяться разные патроны. Он тоже может пригодиться - не обычным армейским подразделениям, а силам специального назначения, Национальной гвардии, пограничникам", - говорил вице-премьер.
24.02.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
АЕК-971
АК-12
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