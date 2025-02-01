Каким было малоизвестное оружие Победы

Репортажи о боевых роботах, включая нашумевший в Сирии "Уран-9", всегда начинаются со слов: впервые в истории.

Внешне телетанки почти не отличались от обычных ("почти" - это две антенны на башне). На фото Т-26. Источник: rg.ru

Между тем танками без экипажа наша армия обладала уже много десятилетий назад.

Железо не жалко

Только представьте: огромные пятибашенные танки, управляемые по радио, входят как нож в масло в оборону противника и, сметая все на своем пути, идут в наступление... Фантастика? Вполне реальный проект, над которым работали ученые около 90 лет назад.

"Танк прорыва" Рабоче-крестьянской Красной армии назывался Т-35: 50 тонн, вооружен тремя пушками, в экипаже от 9 до 11 человек. Конструкторам поставили задачу: создать модификацию супертанка, управляемую по радиоканалу.

Тяжелому Т-35 было не суждено стать роботом. История отвела ему иную миссию: он подавлял вероятного врага психологически: его показывали на военных парадах с 1933 года, он был увековечен на агитационных плакатах РККА: сам чудо-танк на переднем плане, Сталин и Ворошилов - на заднем.

А в бой послали другие танки-роботы - более легкие.

ТТ, но не пистолет

В 1938 году - ровно 80 лет назад - на базе танка Т-26 в СССР создали комплекс ТУ-ТТ.

Два танка в паре: обычный и танк-робот. Оператор на ТУ (танке управления) отдавал команды по радио ТТ (телетанку).

Оператор с 500 -1500 метров мог передать танкам-роботам до 20 команд. Исполнительные механизмы приводились в действие электромеханическими реле и пневматикой. Вооружение - пулемет или огнемет, химоружие. Мог ставить дымовые завесы.

Если телетанк выходил из зоны управления, то автоматика через 30 секунд останавливала машину.

Конструкторы предусмотрели и ситуацию, при которой вышедшему из повиновения "роботу" можно было принудительно заглушить двигатель. Конечно, надо было знать, где установлена эта "глушилка".

Проектов было немало. Самые интересные: А-7 (скорость хода - от 50 до 70 км/ч!) и проект "Ветер" на базе плавающего Т-37А.

Генералы хотели сберечь людей не из гуманизма - хороший танкист был в цене

Одна из версий была предназначена для уничтожения вражеских ДОТов. Танк-робот прорывался к бункеру и сбрасывал 200 -700 кг бомбы замедленного действия. После чего у оператора танка было 15 минут, чтобы отвести технику на безопасное расстояние.

Вполне уместен вопрос: если были такие роботы, то почему на амбразуры вражеских ДОТов грудью ложились солдаты? Первым это сделал политрук Александр Панкратов, позже - Александр Матросов, в честь которого и назвали подвиг. А всего за время Великой Отечественной войны принесли себя в жертву 403 героя.

Танк мог доставлять взрывчатку к ДОТу, а вот поместить ее в амбразуру - нет.

Оператору нужно было видеть врага в прицел, а телевизоров тогда не было. Еще не изобрели.

Въедливый читатель может поправить: неправда, уже изобрели. И сделал это русский гений Владимир Зворыкин.

Правильно, первые электронные телеприемники Зворыкиным были созданы в 1929 году. А в 1932-м он запустил телепередающую станцию. Но было это в Нью-Йорке.

В армии телевизоров не было. И не только в нашей, но и в американской. Поэтому военные роботы тех лет были почти слепыми.

Если уж совсем придираться, то и роботами их можно назвать с натяжкой, поскольку отсутствовал искусственный интеллект, который позволяет машине принимать решения. Но дело не в терминологии. Главное, что танки, опередившие время, были. И даже воевали.

В феврале 1940 года во время войны с Финляндией огнеметные телетанки ОТТ-26 бросили в бой под Выборгом. Они шли в боевых порядках (точнее - чуть впереди) перед обычными танками. Многие из роботов погибли из-за того, что оператор не заметил воронки от снарядов. Телетанки в них угодили. Обездвиженные, они стали мишенью для артиллерии.

Кстати, процесс роботизации был обратим: все штатные органы управления танка были сохранены, при необходимости можно было посадить экипаж. Что и было сделано во время битвы за Москву.

Против вермахта РККА применила два батальона телетанков. Больше у нас не было. Первый раз - в 1941-м, под Ровно. Эпизодически применяли в Крыму: в 1942 году под Севастополем.

На ход Второй мировой войны эти роботы существенного влияния не оказали. У Германии дистанционно-управляемых танков, танкеток, гусеничных мотоциклов и т. д. было многократно больше. Самый массовый роботизированный комплекс Второй мировой - это немецкий "Легкий носитель зарядов" Sd.Kfz.302 Goliath. "Голиафов" произвели больше семи тысяч.

Но и они не могли что-то изменить. Просто потому, что время боевых роботов еще не пришло.

Воевать малой кровью и на чужой территории предложил Василий Лебедев-Кумач в своей песне (фильм 1938 года "Если завтра война..."). Уже в 1939 году эти слова появились в полевом уставе РККА. Источник: РИА Новости

Как на войне

Телетанки - это оружие, опередившее время. Но речь не только о научных прорывах и технических тупиках. Есть очень стойкий стереотип: людей на войне командование не жалело.

Да, войны XX века сопровождались чудовищными жертвами. Но ведь именно армия требовала от науки и от промышленности танки-роботы. Хотя уже первые эксперименты показали, что критерий "стоимость - эффективность" этого оружия не выдерживает критики. Танки получались сложными и дорогими, а их боевая эффективность была невысокой. О "слепоте" роботов уже писал.

И тем не менее Родина изводила ресурсы на эти эксперименты.

Почему?

Ответ разрушит стереотипы. Генералы хотели сберечь людей.

Да, берегли они не абстрактных солдат, а конкретных танкистов. И делали это не из высоких соображений планетарного гуманизма. В танковые войска отбирают здоровых, смелых и технически грамотных ребят, а таких много не бывает. Танкист - ценный кадр.

Пусть так. Но когда в армии берегут кадры - это правильная армия. И не важно, хоть из гуманистических идей, хоть из сугубо прагматических. Важен результат.

Собственно, я сейчас говорю не о войнах прошлого (там беречь людей не получалось) и не об армии ушедшей эпохи. А о той, что есть. И, надеюсь, о той, что будет завтра.

История

Незаслуженно забытый грандиозный проект: электрические "поля смерти" на подступах к Москве.

В 1941-м инженерные войска РККА и "Мосэнерго" создали уникальный рубеж обороны - линии электрозаграждений. Фактически гигантскую западню для фашистов: 230-километровую дугу (реально успели построить только 150 км) от Химок до Домодедова. Включала как понятные вещи (колючая проволока и проволочная сеть под напряжением), так и удивительные. Например, 55 км "полей смерти" - это электризованная почва, а 11 км - водная линия смерти. То есть при попытке форсировать реки (например Истру) захватчиков поражал ток.

Хроники свидетельствуют, что эту дугу враг не перешел. Конечно, дело не только в "полях смерти" как таковых, а скорее в героизме армии и ополчения. Но и электричеством фашистов убивали, в частности, в районе деревни Козино у Волоколамского шоссе. Сколько враг потерял солдат - неизвестно.

Архивы гласят, что электрозаграждения устанавливали на Можайской линии обороны и на льду Ладожского озера (как средство борьбы с диверсантами). Но полная история электрополей ВОВ пока еще не извлечена из архивов.

Кстати

Все современные армии проявляют интерес к роботизированным комплексам. Наша армия совершенствует технологии т.н. телеприсутствия. Кроме ракетно-пушечного "Уран-9" есть вооруженный четырьмя гранатометами легкий "Платформа-М". И многое другое, о чем еще не время писать.

Пентагон потратит 7 млрд долларов на роботов (для сравнения: наш военный бюджет $26 млрд), в частности, в этом году надеется получить киборга-снайпера.

Хотя до сих пор не закрыта мировая дискуссия - имеет ли право робот принимать окончательное решение о применении летального оружия. Проще говоря: может ли искусственный интеллект решать - жить или умереть интеллекту живому.

Игорь Елков