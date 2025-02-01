На больших десантных кораблях проекта 11711 двигатели поменяют местами

Как сообщил веб-ресурс Mil.Press FlotProm, проблемы с задним ходом больших десантных кораблей проекта 11711 типа "Иван Грен" планируют решить с помощью перестановки дизелей. Об этом Mil.Press FlotProm сообщил отраслевой источник, знакомый с ситуацией.

Дизельные двигатели 16ЧН26/26 большого десантного корабля проекта 11711 "Петр Моргунов" поменяют местами, добавил источник. "Правый и левый двигатели переставят на левый и правый борт соответственно. Это позволит изменить характер вращения винтов и устранить проблему с управляемостью при движении задним ходом", - рассказал он.

Головной большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 на Государственных испытаниях, 16.12.2017 (с) Виталий Невар / ТАСС

Источник добавил, что в случае успешных испытаний на "Моргунове" профильная госкомиссия примет решение об аналогичных изменениях на головном корабле "Иван Грен". По его словам, это произойдет уже после передачи корабля флоту, которую перенесли на май.

В пресс-службе "Янтаря" корреспонденту Mil.Press FlotProm подтвердили эту информацию, однако от подробностей воздержались.

Госиспытания "Грена" в конце 2017 года приостановили в том числе из-за проблем с задним ходом. Спуск на воду "Моргунова" запланировали на май.

По словам инженера ПАО "Звезда" Александра Архипова, главного конструктора перспективного российского дизеля М150 "Пульсар", перестановка двигателей - сложный процесс и может занять до нескольких месяцев. Вместе с тем Архипов допустил возможность поменять дизеля местами.

Источник на Коломенском заводе, занимающийся судовыми дизелями, рассказал изданию, что пока не в курсе ситуации.

Справка Mil.Press FlotProm

"Иван Грен" и "Петр Моргунов" - большие десантные корабли проекта 11711, разработанного Невским ПКБ. Головной БДК заложен на прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в декабре 2004 года, а спущен на воду только в мае 2012 года. Передача "Грена" флоту неоднократно откладывалась.

При длине корпуса 120 метров и ширине 16,5 метра водоизмещение БДК проекта 11711 составляет 5 тысяч тонн. Скорость - до 18 узлов. Численность экипажа - 100 человек. Корабль может перевозить на борту 13 танков или 36 БМП, а также до 300 десантников.

БДК проекта 11711 оснащены двумя дизель-реверс-редукторными агрегатами ДРРА3700 с дизелем модификации 10Д49 (16ЧН26/26) производства Коломенского завода. Они предназначены для использования в составе главной энергетической судовой установки для работы на гребной винт фиксируемого шага.

Корабли вооружают двумя 30-мм шестиствольными артустановками АК-630 и одной сдвоенной АК-630М-2. На палубе базируется поисково-спасательный вертолет Ка-27 или транспортно-боевой вертолет Ка-29.

Судовой дизель 10Д49 (с) Пресс-служба Коломенского завода