Российским военным начали выдавать сотовые телефоны за 115 тысяч рублей



Военнослужащие ВС РФ.

Источник: Виталий Аньков/РИА Новости Военнослужащие ВС РФ.Источник: Виталий Аньков/РИА Новости

Армейским командирам, обладающих допуском к информации "особой важности" — высшей категории секретности, начали выдавать защищенные мобильные телефоны отечественного производства. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Минобороны.

Издание сообщает, что офицерам ключевого командного звена общевойсковых армий и бригад полагается телефон М-663С "Атлас", изготовленный ФГУП "Научно-технический центр "Атлас". По утверждению СМИ, каждый гаджет обходится военному ведомству в 115 тысяч рублей, но полностью оправдывает свою цену — этот телефон способен выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций России через гражданские сотовые сети, в том числе из-за границы.

Аппаратная часть и операционная система этих устройств — полностью российские. А еще в нем есть цветной дисплей с сапфировым стеклом и MP3-плеер.

Оператором стала компания "Мегафон", получившая лицензию НТЦ "Атлас" на шифрованную связь.

Аппараты уже выданы командующим армиями, их заместителям, начальникам связи, командирам и начальникам штабов бригад.