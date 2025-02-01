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Российским военным начали выдавать сотовые телефоны за 115 тысяч рублей

26.02.2018 Lenta.ru 88 0
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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник: Виталий Аньков/РИА Новости

Армейским командирам, обладающих допуском к информации "особой важности" — высшей категории секретности, начали выдавать защищенные мобильные телефоны отечественного производства. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Минобороны.

Издание сообщает, что офицерам ключевого командного звена общевойсковых армий и бригад полагается телефон М-663С "Атлас", изготовленный ФГУП "Научно-технический центр "Атлас". По утверждению СМИ, каждый гаджет обходится военному ведомству в 115 тысяч рублей, но полностью оправдывает свою цену — этот телефон способен выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций России через гражданские сотовые сети, в том числе из-за границы.

Аппаратная часть и операционная система этих устройств — полностью российские. А еще в нем есть цветной дисплей с сапфировым стеклом и MP3-плеер.

Оператором стала компания "Мегафон", получившая лицензию НТЦ "Атлас" на шифрованную связь.

Аппараты уже выданы командующим армиями, их заместителям, начальникам связи, командирам и начальникам штабов бригад.
22.02.2018
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Россия

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