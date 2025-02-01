Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Российский ученый предложил лететь к Марсу на паровозе

26.02.2018 Lenta.ru 74 0
0
Понравилась новость?
 0
РН "Протон-М"
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с аппаратами межпланетной миссии "ЭкзоМарс".
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Заведующий отделом физики космической плазмы Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович предложил отправить человека к Марсу при помощи "паровоза с вагонами", сообщает ТАСС.

"Если говорить в принципе о технической возможности долететь, то она есть — "Протон" несколько раз запустим, соберем на орбите "паровоз с вагонами" и оттолкнем к Марсу, он как-то долетит и, возможно, кого-то довезет даже. Вопрос — каковы шансы вернуться назад, учитывая радиацию", — сказал Петрукович.

Ученый также полагает, что полет к Марсу будет стоить слишком дорого: "Для полета на Марс должны быть вложения, сравнимые со всей мировой космонавтикой. Поэтому, вероятно, это должен быть какой то международный проект".

В США разрабатывается лунно-марсианский пилотируемый корабль Orion и сверхтяжелая ракета SLS (Space Launch System). Первый полет корабль, оснащенный противорадиационной защитой, совершил в 2014 году. Тогда космический аппарат удалился от Земли на расстояние 5,8 тысячи километров и пересек радиационный пояс. Первый запуск связки SLS-Orion, предполагающий облет Луны в беспилотном режиме, запланирован на 2020 год.

В феврале 2018 года американская компания SpaceX запустила многоразовую сверхтяжелую ракету Falcon Heavy. На низкую околоземную орбиту носитель способен выводить 63,8 тонны груза, стоимость пуска в зависимости от полезной нагрузки составит 90-120 миллионов долларов, что в пересчете на килограмм груза почти в два раза ниже стоимости выведения одноразовой российской ракеты "Протон-М" и в три раза выгоднее запусков "Ангара-А5".
22.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Orion КК
Ангара
Протон-(К)М
Компании
SpaceX
ИКИ РАН
Проекты
2020-й год
Falcon РН
SLS
Луна
Марс
ЯО

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.02 01:50
  • 1
Израильская армия получит новый легкий гранатомет
  • 26.02 01:38
  • 46
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 26.02 01:29
  • 1
В России нашли противоспутниковое термоядерное оружие
  • 26.02 01:27
  • 1
Новые российские авианосцы уступают китайским
  • 26.02 01:23
  • 1
Путин рассказал о качестве российской военной техники
  • 26.02 01:09
  • 1
На что способна новая российская авиабомба "Дрель"
  • 25.02 21:52
  • 64
На базу Хмеймим переброшены самолеты Су-57, Су-35С и А-50У
  • 25.02 19:08
  • 45
Второе рождение МиГ-35: В чем наш истребитель превзошел F-22 и F-35
  • 25.02 17:59
  • 35
Снова 75-местная версия самолета SSJ100
  • 25.02 17:52
  • 485
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 25.02 17:26
  • 1
НАТО не видит угрозы со стороны России, но блок готов к действиям при повторении украинского сценария - генсек альянса
  • 25.02 14:54
  • 4047
Оценка Советского периода в истории России.
  • 25.02 10:20
  • 6
Экипажи транспортных Ил-76МД отработали бомбометание и стрельбу из авиапушек под Тверью
  • 25.02 10:16
  • 23
"Головорезы с тесаками наперевес"
  • 25.02 09:47
  • 8
В чем причина сорвавшейся сделки? Слишком дорого? Или Россия переживает за разглашение своих секретов?
другие обсуждаемые темы