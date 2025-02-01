Российский ученый предложил лететь к Марсу на паровозе
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Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с аппаратами межпланетной миссии "ЭкзоМарс".
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС
Заведующий отделом физики космической плазмы Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович предложил отправить человека к Марсу при помощи "паровоза с вагонами", сообщает ТАСС.
"Если говорить в принципе о технической возможности долететь, то она есть — "Протон" несколько раз запустим, соберем на орбите "паровоз с вагонами" и оттолкнем к Марсу, он как-то долетит и, возможно, кого-то довезет даже. Вопрос — каковы шансы вернуться назад, учитывая радиацию", — сказал Петрукович.
Ученый также полагает, что полет к Марсу будет стоить слишком дорого: "Для полета на Марс должны быть вложения, сравнимые со всей мировой космонавтикой. Поэтому, вероятно, это должен быть какой то международный проект".
В США разрабатывается лунно-марсианский пилотируемый корабль Orion и сверхтяжелая ракета SLS (Space Launch System). Первый полет корабль, оснащенный противорадиационной защитой, совершил в 2014 году. Тогда космический аппарат удалился от Земли на расстояние 5,8 тысячи километров и пересек радиационный пояс. Первый запуск связки SLS-Orion, предполагающий облет Луны в беспилотном режиме, запланирован на 2020 год.
В феврале 2018 года американская компания SpaceX запустила многоразовую сверхтяжелую ракету Falcon Heavy. На низкую околоземную орбиту носитель способен выводить 63,8 тонны груза, стоимость пуска в зависимости от полезной нагрузки составит 90-120 миллионов долларов, что в пересчете на килограмм груза почти в два раза ниже стоимости выведения одноразовой российской ракеты "Протон-М" и в три раза выгоднее запусков "Ангара-А5".
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22.02.2018
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