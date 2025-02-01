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США поразились возможностям китайских беспилотников

26.02.2018 Lenta.ru 74 0
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БЛА CASC CH-4B
Ударный БЛА CASC CH-4B ВВС Ирака.
Источник: МО Ирака (via Jane's)

Министерство обороны Ирака заявило о практически стопроцентной эффективности китайских летательных беспилотников CH-4B в борьбе с "Исламским государством" (ИГ, организация запрещена в России), сообщает War is Boring.



Американское издание ссылается на видео, выложенное в сеть в феврале 2018-го, где иракские военные утверждают, что с января 2015-го, момента принятия на вооружение CH-4B, дроны выполнили не менее 260 воздушных ударов по целям ИГ, практически все из которых оказались успешными.

War is Boring отмечает, что "китайские беспилотники на вооружении Ирака действительно хороши".

Американский журнал The National Interest, перепечатавший публикацию, заметил, что такие успехи КНР "должны обеспокоить США".

CH-4 — клон американского дрона MQ-1 Predator, который в марте 2018 года будет снят с вооружения ВВС США. Версия CH-4B, отличающаяся от CH-4A увеличенной грузоподъемностью, переносит по две противотанковые управляемые ракеты HJ-10, китайские аналоги американских AGM-114 Hellfire, и высокоточные бомбы FT-9, оснащенные GPS.

Китай представил беспилотник в 2012 году, кроме Ирака, его экспортируют в Алжир, Египет и Саудовскую Аравию, которая получила лицензию на серийный выпуск всех версий CH-4.
22.02.2018
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Страны
Алжир
Египет
Ирак
Китай
Россия
Саудовская Аравия
США
Продукция
AGM-114
HJ-10
MQ-1 Predator
СН-4
Проекты
GPS
БПЛА

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