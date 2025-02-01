В США назвали брехней мощнейшее оружие России



Кадр телесюжета о совещании у президента по оборонной тематике.

Источник: НТВ Кадр телесюжета о совещании у президента по оборонной тематике.Источник: НТВ

Создаваемый Россией подводный плавательный аппарат "Статус-6" с ядерной боеголовкой мощностью до ста мегатонн можно считать "плодом воинственных бредней", заявил The National Interest профессор Военно-морского колледжа США Лайл Гольдштейн.

Эксперт полагает, что в настоящее время между Москвой и Вашингтоном наблюдается ухудшение отношений, спровоцированное расширением НАТО на восток и впоследствии усугубленное присоединением Крыма к России. Прямым следствием сложившейся ситуации Гольдштейн называет ускорение темпов гонки ядерных вооружений. В частности, Россия разрабатывает "Статус-6", тогда как США запустили программу Hunter, предполагающую создание системы доставки полезной нагрузки с борта сверхбольших подводных беспилотников.

"Однако в действительности Америка и Россия окажутся гораздо менее успешными и значительно потеряют в безопасности в результате таких местечковых и незрелых прожектов, особенно поощряющих стрейнджлавские (как у героя комедии Стенли Кубрика "Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу" — прим. "Ленты.ру") галлюцинации оборонных стратегов в Москве и Вашингтоне", — отмечает Гольдштейн.

Профессор приводит примеры публикаций американских и российских СМИ, в которых, с одной стороны, нагнетается ситуация вокруг разработок обеих стран, а, с другой, сообщается об их бессмысленности.

По мнению Гольдштейна, противодействие России и Китаю приносит США больше прибыли, чем борьба с терроризмом. Профессор напомнил, что в январе 1961 года в своей прощальной речи 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр посчитал усиление влияния силовиков угрозой демократии.

В ноябре 2015 года в сюжеты российских телеканалов попали слайды презентации "Статуса-6", показанные на совещании у президента РФ Владимира Путина. Из презентации следовало, что речь идет об оружии массового поражения, предназначенного в том числе для поражения объектов экономики противника. В России американским ответом на "Статус-6" считают программу Hunter.