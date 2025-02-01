США уличили Россию в копировании американских технологий



Беспилотник ScanEagle на пусковой установке.

Источник: armyrecognition.com Беспилотник ScanEagle на пусковой установке.Источник: armyrecognition.com

Россия начинает создавать небольшие летательные беспилотники, по своей массе и размерам сопоставимые с американским дроном ScanEagle, полагает The National Interest.

Американское издание ссылается на новость ТАСС, в которой говорится о представленных в феврале 2018-го на "Дне инноваций" в Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина экспонатах.

В частности, о "станции радиоразведки на беспилотнике вертолетного типа, роботизированном комплексе разведки минно-взрывных заграждений, новейшей инфракрасной системы автоматической посадки малоразмерных летательных аппаратов", а также о беспилотнике в форме птицы "для проведения разведки местности и обеспечения безопасности условий орнитологической обстановки при проведении полетов на аэродроме".

По мнению аналитика Самуэля Бендетта из CNA (Center for Naval Analyses), организация подобной выставки демонстрирует, что российские разработчики дронов отходят от традиционных подходов и начинают экспериментировать с дизайном дронов. Между тем, отмечает эксперт, пока что в технологиях летательных беспилотников Россия отстает от США и Израиля, а прогресс в данной области определяется складывающейся в стране экономической ситуацией.

Ранее Бендетт уже заявлял, что российские разработки военных беспилотных летательных аппаратов отстают от аналогичных зарубежных работ. Вместе с тем эксперт признавал лидерство страны в радиоэлектронной борьбе, похвалил используемые Россией методы борьбы с группами ударных беспилотников и назвал незрелой разрабатываемую "Калашниковым" боевую автоматизированную систему "Соратник".

Носовая часть ScanEagle снабжена вращающейся инфракрасной или электрооптической камерой. Дрон серийно производится компанией Boeing. В 2012-м один ScanEagle был перехвачен Ираном, который в 2013-м наладил промышленный выпуск клонов американского беспилотника. В том же году одно из таких изделий было подарено главкому ВВС России генерал-лейтенанту Виктору Бондареву.