SpaceX с четвертого раза запустила глобальный интернет
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Ракета-носитель Falcon 9.
Источник: © Matt Hartman via AP
Компания Илона Маска SpaceX запустила ракету Falcon 9 с двумя спутниками для обеспечения глобального интернета. Об этом сообщается в Twitter компании.
Запуск состоялся 22 февраля в 17:17 мск с военно-воздушной базы Ванденберг. Изначально он планировался на 17 февраля, однако его трижды переносили из-за погодных условий и технических неполадок.
Аппараты Microsat-2a и Microsat-2b — первые два из системы в 12 тысяч спутников, с помощью которых SpaceX рассчитывает обеспечить интернетом практически любую точку Земли. Также Falcon 9 запустила испанский правительственный спутник PAZ, предназначенный для радиолокационного наблюдения.
Система спутниковой связи называется Starlink. Почти 4,5 тысячи спутников, входящих в нее, будут перемещаться на высоте 1,1-1,3 тысячи километров. Еще 7,5 тысячи аппаратов выведут на орбиту высотой не более 346 километров, следует из документации SpaceX.
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23.02.2018
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