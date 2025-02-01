Источник: На Су-57 в Сирии начнется настоящая охота



Истребитель Су-57.

Источник: sukhoi.org/Global Look Press Истребитель Су-57.Источник: sukhoi.org/Global Look Press

Высокопоставленный источник газеты ВЗГЛЯД в ВВС РФ раскритиковал отправку в Сирию новейших российских истребителей Су-57. По его мнению, минусов в таком решении гораздо больше, чем плюсов.

В четверг сирийские активисты сообщили, что в арабскую республику прибыли два новейших российских истребителя Су-57 (они же – Т-50 и ПАК ФА). СМИ сообщили, что истребители пятого поколения были передислоцированы на авиабазу Хмеймим в Сирии в рамках программы испытания систем вооружения.

Высокопоставленный источник газеты ВЗГЛЯД, близкий к ВВС РФ, полагает, что решение об отправке машин в Сирию выглядит скоропалительным и неоправданным.

"Машина еще сырая, она лишь проходит испытания и является совершенно секретной, – заявил газете ВЗГЛЯД генерал ВВС. – У новых машин всегда наблюдается множество конструктивно-производственных недостатков, иногда крайне мелких, но тем не менее потенциально опасных. Даже на российских испытательных полигонах велик риск потерять не прошедшую полный цикл испытаний машину – что уж говорить о нахождении самолета в реальных боевых условиях?"

По мнению генерала, появление Су-57 в Сирии спровоцирует настоящую охоту на эти самолеты со стороны сирийских боевиков и стоящей за их спиной американской разведки. "Упадет самолет сам или же ему помогут упасть, или же сожгут на земле – и лучшей антирекламы для российской боевой авиатехники не придумаешь", – говорит источник.

Кроме того, что немаловажно, крайне сложно будет обеспечить режим секретности и безопасности, необходимый для подобной техники, даже при нахождении ее на авиабазе Хмеймим.

"Даже на российских аэродромах новые секретные машины всегда ставят на отдельные стоянки и под отдельную охрану, с крайне ограниченным доступом. Возможно ли обеспечить это на базе Хмеймим? Крайне сомневаюсь, – говорит генерал. – Данные машины требуют постоянного обслуживания большим количеством специалистов, применения специального оборудования. Как все это будет обеспечено в чужой и воюющей стране – большой вопрос. Не говоря уж о том, что

иностранная разведка с гораздо большей легкостью сможет выяснить характеристики новейшего российского истребителя при его применении в Сирии, нежели на полигонах в России".

Генерал допускает, что мотивом переброски Су-57 в Сирию могла стать задача окончательной проверки оборудования и вооружений новой машины. Однако легко вспомнить, что Соединенные Штаты долгие годы после принятия на вооружение истребителей пятого поколения F-22 не допускали их полетов за пределы своей страны.

"Если бы сейчас, условно, Россия вела решающую битву в реальной войне, еще был бы смысл бросать новейшие и неиспытанные машины туда, где идут настоящие боевые действия, – полагает источник. – Но на данный момент это выглядит неоправданным риском для проекта, в который вложены гигантские государственные средства".