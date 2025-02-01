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"Панцирь-С1" и "Оса-АКМ" надежно прикрыли небо Сирии

26.02.2018 Российская газета 92 0
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Комплекс "Панцирь-С1"
Комплекс "Панцирь-С1".
Источник: rg.ru

В Сирии новейшие зенитные ракетно-пушечные "Панцирь-С1" защищают небо вместе с проверенными временем комплексами "Оса". Данные системы были задействованы в ходе отражения недавних атак израильской авиации.





По некоторым данным, сирийской ПВО удалось перехватить большую часть атаковавших национальную территорию средств поражения класса "воздух - воздух". Именно для этого и создавался "Панцирь-С1", который на Ближнем Востоке прошел боевое крещение. Речь идет о печальном инциденте с уничтожением турецкого F-4 "Фантом" II в июле 2012 года.

Кроме таких относительно крупных целей как истребитель, ЗРПК способен уничтожать малоразмерные беспилотники и даже реактивные снаряды системы БМ-21 "Град", летящие на дальности от 1 200 до 20 000 метров и на высоте от 15 до 15 000 метров.

Комплекс способен поражать одновременно 4 различных цели с максимальной скоростью до 1000 м/с. На ближней дистанции могут быть задействованы 30-мм пушки, которые эффективны на дальности до 4000 м и могут уничтожать объекты противника на высоте от 0 до 3000 метров.

Что касается казалось бы устаревшей "Осы", то наличие телевизионно-оптический визира дает возможность "охотиться" за современными самолетами и вертолетами, не обнаруживая себя, и уничтожать их на дальности до 9 км при высоте до 5 км. В результате установка-ветеран превращается в хорошую подмогу современному "Панцирю".


Алексей Моисеев
22.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Сирия
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
F-4
Град РСЗО
Оса-АКМ
Проекты
БПЛА

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