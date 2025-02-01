"Панцирь-С1" и "Оса-АКМ" надежно прикрыли небо Сирии
|
|
Комплекс "Панцирь-С1".
Источник: rg.ru
В Сирии новейшие зенитные ракетно-пушечные "Панцирь-С1" защищают небо вместе с проверенными временем комплексами "Оса". Данные системы были задействованы в ходе отражения недавних атак израильской авиации.
Pantsir-S1/2
9k33 Osa #SyAAF
SA 342 Gazelle pic.twitter.com/dH8XkNttqi— Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) 20 февраля 2018 г.
По некоторым данным, сирийской ПВО удалось перехватить большую часть атаковавших национальную территорию средств поражения класса "воздух - воздух". Именно для этого и создавался "Панцирь-С1", который на Ближнем Востоке прошел боевое крещение. Речь идет о печальном инциденте с уничтожением турецкого F-4 "Фантом" II в июле 2012 года.
Кроме таких относительно крупных целей как истребитель, ЗРПК способен уничтожать малоразмерные беспилотники и даже реактивные снаряды системы БМ-21 "Град", летящие на дальности от 1 200 до 20 000 метров и на высоте от 15 до 15 000 метров.
Комплекс способен поражать одновременно 4 различных цели с максимальной скоростью до 1000 м/с. На ближней дистанции могут быть задействованы 30-мм пушки, которые эффективны на дальности до 4000 м и могут уничтожать объекты противника на высоте от 0 до 3000 метров.
Что касается казалось бы устаревшей "Осы", то наличие телевизионно-оптический визира дает возможность "охотиться" за современными самолетами и вертолетами, не обнаруживая себя, и уничтожать их на дальности до 9 км при высоте до 5 км. В результате установка-ветеран превращается в хорошую подмогу современному "Панцирю".
Алексей Моисеев
|
22.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.09.2013 «Панцирь» – путь к успеху
25.12.2017 Оружие-2017: какую технику получила армия России
21.09.2017 Полчища для битья
19.09.2017 Путин посетит российско-белорусские военные учения "Запад-2017"
02.08.2017 "Наше высокоточное оружие будет очень востребовано"
17.07.2017 Даже муха не пролетит
19.06.2017 Перспективы развития вооружения и военной техники сухопутных войск Украины до 2020 года
23.12.2016 Чем вооружилась армия России в 2016 году