"Панцирь-С1" и "Оса-АКМ" надежно прикрыли небо Сирии



Комплекс "Панцирь-С1".

Источник: rg.ru Комплекс "Панцирь-С1".Источник: rg.ru

В Сирии новейшие зенитные ракетно-пушечные "Панцирь-С1" защищают небо вместе с проверенными временем комплексами "Оса". Данные системы были задействованы в ходе отражения недавних атак израильской авиации.

По некоторым данным, сирийской ПВО удалось перехватить большую часть атаковавших национальную территорию средств поражения класса "воздух - воздух". Именно для этого и создавался "Панцирь-С1", который на Ближнем Востоке прошел боевое крещение. Речь идет о печальном инциденте с уничтожением турецкого F-4 "Фантом" II в июле 2012 года.

Кроме таких относительно крупных целей как истребитель, ЗРПК способен уничтожать малоразмерные беспилотники и даже реактивные снаряды системы БМ-21 "Град", летящие на дальности от 1 200 до 20 000 метров и на высоте от 15 до 15 000 метров.

Комплекс способен поражать одновременно 4 различных цели с максимальной скоростью до 1000 м/с. На ближней дистанции могут быть задействованы 30-мм пушки, которые эффективны на дальности до 4000 м и могут уничтожать объекты противника на высоте от 0 до 3000 метров.

Что касается казалось бы устаревшей "Осы", то наличие телевизионно-оптический визира дает возможность "охотиться" за современными самолетами и вертолетами, не обнаруживая себя, и уничтожать их на дальности до 9 км при высоте до 5 км. В результате установка-ветеран превращается в хорошую подмогу современному "Панцирю".

Алексей Моисеев