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Ульяновские десантники провели учения с дронами и РЭБ

26.02.2018 Российская газета 76 0
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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник: rg.ru

Десантники ульяновской 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады провели тактические занятия с применением новейшего вооружения. По сценарию на полигоне Поливна колонна бойцов, совершающая рейд в тылу противника, встречается с диверсионно-разведывательной группой.

Для того, чтобы победить врага, использовался комплекс радиоразведки и радиоподавления "Инфауна". За боевыми действиями с высоты наблюдали беспилотные летательные аппараты "Орлан-10". Последние, как уточнили в бригаде, не имеют аналогов в мире.

- Главная цель тактических занятий - отработать слаженность действий личного состава: десантно-штурмовых подразделений и подразделения РЭБ (радиоэлектронной борьбы). Всего в операции на полигоне было задействовано около 40 человек и шесть машин, - рассказал начальник службы РЭБ 31-й бригады ВДВ, гвардии майор Александр Долина.

"Инфауна", оснащенная новейшим оборудованием, выполняет важную миссию: РЭБ создает помеху, которая препятствует распространению сигнала к активированию взрывного устройства. Радиоуправляемые мины не срабатывают.

- Автомобиль предназначен для сопровождения военных колонн и защиты личного состава от огнестрельного оружия, обнаружения источников радиоизлучения на местности, поиска диверсионно-разведывательных групп. Наша задача - сопроводить военную колонну и помочь десантникам достичь цели. Для этого применяется, в том числе. и дополнительное оборудование, установленное на РЭБ - например, дымовые шашки, - пояснил командир взвода радиопомех лейтенант Алексей Осокин.

Тактическое занятие, в котором приняли участие десантники, является заключительным этапом подготовки к выполнению специальных задач.


Виктория Чернышева
23.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Инфауна
Орлан-10
Проекты
Военные учения

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