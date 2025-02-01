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Минобороны получит первые электромотоциклы весной 2018 года

26.02.2018 Российская газета 61 0
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Электромотоцикл "Иж"
Электромотоцикл "Иж".
Источник: Пресс-служба ГК "Ростех"

Первая партия электромотоциклов "Иж" будет поставлена в войска весной нынешнего года. На одной зарядке эти мотоциклы могут проехать 100 километров. Об этом сообщил ТАСС глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Отметим, что российские военные, в том числе министр обороны РФ Сергей Шойгу, смогли познакомиться с электромотоциклами на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в подмосковной Кубинке.

Представители Ижевского завода уверяют, что электромотоциклы полностью разработаны в России. Основные элементы конструкции, включая раму, также будут отечественного производства, а вот электромотор и тяговые аккумуляторы - китайские. Мотор располагается в центре рамы, заднее колесо приводится с помощью цепи.

Основные батареи размещены под сиденьем, но есть возможность также установить дополнительный аккумулятор в одном из боковых ящиков, в то время как в другом размещается зарядное устройство. Максимальная мощность электромотоциклов составляет 15 кВт, то есть 20 лошадиных сил. Заявленный запас хода - до 100 километров. Мотоцикл может разгоняться до 140 километров в час.


Николай Грищенко
22.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Чемезов Сергей
Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX

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