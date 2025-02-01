Минобороны получит первые электромотоциклы весной 2018 года
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Электромотоцикл "Иж".
Источник: Пресс-служба ГК "Ростех"
Первая партия электромотоциклов "Иж" будет поставлена в войска весной нынешнего года. На одной зарядке эти мотоциклы могут проехать 100 километров. Об этом сообщил ТАСС глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
Отметим, что российские военные, в том числе министр обороны РФ Сергей Шойгу, смогли познакомиться с электромотоциклами на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в подмосковной Кубинке.
Представители Ижевского завода уверяют, что электромотоциклы полностью разработаны в России. Основные элементы конструкции, включая раму, также будут отечественного производства, а вот электромотор и тяговые аккумуляторы - китайские. Мотор располагается в центре рамы, заднее колесо приводится с помощью цепи.
Основные батареи размещены под сиденьем, но есть возможность также установить дополнительный аккумулятор в одном из боковых ящиков, в то время как в другом размещается зарядное устройство. Максимальная мощность электромотоциклов составляет 15 кВт, то есть 20 лошадиных сил. Заявленный запас хода - до 100 километров. Мотоцикл может разгоняться до 140 километров в час.
Николай Грищенко
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22.02.2018
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