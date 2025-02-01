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SpaceX осуществила запуск ракеты Falcon 9 с испанским спутником

26.02.2018 ТАСС 74 0
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Запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX
Запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX.
Источник: © AP Photo/Terry Renna

В среду запуск был отложен из-за погодных условий

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Компания SpaceX осуществила в четверг запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником PAZ испанской компании Hisdesat с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния). Трансляция велась на сайте компании.

Старт был дан в 6:17 по времени Западного побережья США (17:17 мск). До этого операция неоднократно откладывалась. В последний раз - в среду из-за сильного ветра. Первая ступень Falcon 9 ранее уже применялась для выполнения полета в космос.

Спутник PAZ разработан и изготовлен европейским консорциумом Airbus. Аппарат предназначен для картографии, мониторинга окружающей среды, оценки состояния водных, земельных и лесных ресурсов.

Falcon 9 также должна вывести на орбиту два своих экспериментальных спутника в рамках проекта проекта Starlink. Его конечная цель - обеспечить доступом к интернету десятки миллионов жителей отдаленных регионов Земли. Для этого понадобится несколько тысяч таких аппаратов.

Ранее планировалось, что PAZ будет выведен на орбиту с помощью ракеты "Днепр" (конверсионная версия баллистической ракеты РС-20) компанией "Космотрас". Соответствующий контракт был заключен в 2015 году в ходе авиасалона МАКС-2015. Пуск должен был состояться в том же году, однако неоднократно откладывался.

В 2015 году командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев сообщил, что программа запусков российско-украинских конверсионных ракет "Днепр" приостановлена. В Роскосмосе тогда также заявили о приостановке запусков "Днепра". Позднее гендиректор компании "Космотрас" (оператор пусков ракет "Днепр") Александр Серкин заверил, что все обязательства по запускам иностранных спутников в рамках ранее заключенных контрактов будут выполнены.

 
23.02.2018
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принадлежат ТАСС
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