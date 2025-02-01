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SpaceX сообщила об успешном выводе на орбиту трех спутников

26.02.2018 ТАСС 70 0
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SpaceX
SpaceX.
Источник: © Kim Shiflett/NASA via AP

Ранее в четверг компания осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Американской компании SpaceX в четверг удалось успешно вывести на орбиту все три запущенные ею спутника. Об этом сообщается на странице SpaceX в Twitter.

В четверг SpaceX осуществила с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) запуск ракеты-носителя Falcon 9. На ее борту находились спутник PAZ испанской компании Hisdesat, а также два аппарата SpaceX, предназначенные для обеспечения доступа к интернету, - Tintin A и Tintin B. До этого операция неоднократно откладывалась.

В сообщении компании отмечается, что "успешный вывод PAZ на низкую околоземную орбиту подтвержден".

Кроме того, глава SpaceX Илон Маск написал в своем мироблоге в этой сети, "что Tintin A и B вышли на орбиту и установили связь с Землей".

Аппарат PAZ разработан и изготовлен европейским консорциумом Airbus. Он предназначен для нужд картографии, мониторинга окружающей среды, оценки состояния водных, земельных и лесных ресурсов. Tintin A и Tintin B являются частью проекта SpaceX под названием Starlink. Он предусматривает вывод на орбиту тысяч спутников для обеспечения доступа к дешевому интернету десятков миллионов жителей отдаленных регионов Земли.

Кроме того, SpaceX в четверг после запуска попыталась осуществить контролируемый спуск одного из элементов ракеты-носителя - головного обтекателя. Сотрудники компании рассчитывали, что его получится "поймать" в установленную на небольшое судно сеть, его снимок был опубликован в Instagram Маска. Операция однако не была успешной, как сообщил глава SpaceX, обтекатель не попал в сеть и упал в воду.

"Промахнулись на несколько сотен метров, но обтекатель упал в воду неповрежденным", - написал Маск. Он пояснил, что при использовании больших по размеру парашютов падение обтекателя можно было бы замедлить и тогда его получилось бы поймать. По сведениям американского отраслевого портала TechCrunch, стоимость указанного элемента составляет около $6 млн и его повторное использование помогло бы снизить стоимость запусков.
23.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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