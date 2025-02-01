Бразилия ведет переговоры со SpaceX по поводу использования космодрома Алкантара



Источник: © AP Photo/John Raoux Источник: © AP Photo/John Raoux

Отмечается, что за счет сдачи космодрома в аренду страна может заработать до $1,5 млрд в год

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 февраля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Бразильские власти ведут переговоры с американской компанией SpaceX по вопросу аренды космодрома Алкантара, расположенного в штате Мараньян на северо-востоке южноамериканской страны. Об этом сообщил в четверг генерал-майор авиации Луис Фернанду Агиар, руководитель Комиссии по координации использования космических систем ВВС Бразилии.

"Пока нет никаких окончательных договоренностей о сотрудничестве, но мы ведем переговоры с различными компаниями аэрокосмического сектора, включая SpaceX, по вопросу использования нашего центра Алкантара", - цитирует слова Агиара информационный интернет-портал UOL.

"Некоторые из этих консультаций значительно продвинулись, и в ближайшее время мы должны объявить о достижении первой договоренности о сотрудничестве", - добавил представитель ВВС.

По подсчетам военных, за счет сдачи в аренду Алкантары Бразилия может заработать до $1,5 млрд в год. Как пояснил Агиар, в ноябре 2017 года на космодроме побывала делегация, состоящая из топ-менеджеров американских компаний, которые работают в аэрокосмическом секторе. Среди них были Vector Space Systems, Microcosm, Boeing и Lockheed Martin. По словам представителя ВВС, представители SpaceX также должны были участвовать в визите, но в последний момент отменили поездку из-за подготовки к запуску сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.

Интерес со стороны пяти стран

В апреле 2017 года министр обороны Бразилии Раул Жунгманн заявил, что партнерами этой страны в том, что касается использования космодрома Алкантара, могут стать Россия, США, Франция и Израиль. По словам главы ведомства, власти республики "готовы работать не только с США", а, "если будет такой интерес, с различными странами".

В этот четверг, отвечая на уточняющий вопрос по поводу заявлений генерал-майора Агиара, министр также отметил, что Бразилия не намерена передавать право на использование космодрома какой-то одной стороне. "До пяти [иностранных] государств могут участвовать. Есть интерес со стороны Китая, Франции, России, Израиля и США, а также самой Бразилии", - сказал Жунгманн во время пресс-конференции, которую транслировал в прямом эфире телеканал Globo. Глава оборонного ведомства подтвердил факт переговоров по поводу использования космодрома со SpaceX.

Договор об использовании Алкантары

В 2003 году Бразилия и Украина заключили договор о долгосрочном сотрудничестве, касающемся использования ракеты-носителя "Циклон-4" на пусковом центре Алкантара. Для этой цели была создана совместная компания "Алкантара-Циклон-Спейс". Согласно проекту "Циклон-4", украинская сторона должна была осуществить разработку и изготовление наземного технологического оборудования, которое необходимо для выполнения полного комплекса работ с ракетой-носителем в Алкантаре, а бразильская сторона - строительство капитальных сооружений и коммуникаций на всех объектах наземного комплекса. Сроки реализации проекта периодически переносились по техническим и финансовым причинам.

Окончательно договор был расторгнут по инициативе бразильской стороны после того, как несколько общин коренных жителей региона воспротивились расширению территории пускового центра, которое требовалось для полноценной реализации проекта. Власти южноамериканской страны опасаются иска со стороны Киева о возмещении ущерба из-за одностороннего разрыва соглашения.

В 2003 году на космодроме Алкантара произошла трагедия: в результате взрыва на стартовой площадке ракеты-носителя VLS-1 погиб 21 человек.

Главным преимуществом объекта считается его близость к экватору.