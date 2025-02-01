Балтийский флот в 2018 году получит С-400 и модернизированные истребители и вертолеты



Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".

Источник: © Виталий Невар/ТАСС Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".Источник: © Виталий Невар/ТАСС

Корабельный состав флота ждет пополнение в виде ракетных кораблей нового проекта 22800

КАЛИНИНГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Балтийский флот в 2018 году усилится зенитными ракетными системами С-400 и модернизированными многоцелевыми истребителями Су-30СМ и корабельными вертолетами Ка-27М, сообщил в четверг командующий флотом вице-адмирал Александр Носатов.

"Будет (в 2018 году - прим. ТАСС) продолжаться и обновление материальной части Балтийского флота - в его состав войдут малые ракетные корабли нового проекта, комплексы С-400 и модернизированные самолеты Су-30СМ и вертолеты Ка-27М", - цитирует его выступление на торжественном собрании в честь Дня защитника Отечества пресс-служба флота.

В пресс-службе уточнили корреспонденту ТАСС, что в настоящее время Балтийский флот располагает шестью новейшими многоцелевыми истребителями Су-30СМ.

Эти сверхманевренные самолеты способны применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух- воздух" и "воздух-поверхность".

Без дозаправки и подвесных баков они преодолевают до 3 тыс. километров.

В 2018 году к единственному пока модернизированному вертолету Ка-27М прибавятся его "собратья".

Сколько еще винтокрылых машин с улучшенными боевыми возможностями, а также истребителей Су-30СМ примет в этом году Балтфлот, не уточняется.

Корабельный состав флота ждет пополнение в виде ракетных кораблей нового проекта 22800. Вооружение кораблей этого проекта включает в себя комплексы ударного и противовоздушного оружия, системы боевого управления, обнаружения, целеуказания и связи. Основой ударного вооружения корабля являются комплекс высокоточного ракетного оружия.