Балтийский флот в 2018 году получит С-400 и модернизированные истребители и вертолеты
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Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".
Источник: © Виталий Невар/ТАСС
Корабельный состав флота ждет пополнение в виде ракетных кораблей нового проекта 22800
КАЛИНИНГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Балтийский флот в 2018 году усилится зенитными ракетными системами С-400 и модернизированными многоцелевыми истребителями Су-30СМ и корабельными вертолетами Ка-27М, сообщил в четверг командующий флотом вице-адмирал Александр Носатов.
"Будет (в 2018 году - прим. ТАСС) продолжаться и обновление материальной части Балтийского флота - в его состав войдут малые ракетные корабли нового проекта, комплексы С-400 и модернизированные самолеты Су-30СМ и вертолеты Ка-27М", - цитирует его выступление на торжественном собрании в честь Дня защитника Отечества пресс-служба флота.
В пресс-службе уточнили корреспонденту ТАСС, что в настоящее время Балтийский флот располагает шестью новейшими многоцелевыми истребителями Су-30СМ.
Эти сверхманевренные самолеты способны применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух- воздух" и "воздух-поверхность".
Без дозаправки и подвесных баков они преодолевают до 3 тыс. километров.
В 2018 году к единственному пока модернизированному вертолету Ка-27М прибавятся его "собратья".
Сколько еще винтокрылых машин с улучшенными боевыми возможностями, а также истребителей Су-30СМ примет в этом году Балтфлот, не уточняется.
Корабельный состав флота ждет пополнение в виде ракетных кораблей нового проекта 22800. Вооружение кораблей этого проекта включает в себя комплексы ударного и противовоздушного оружия, системы боевого управления, обнаружения, целеуказания и связи. Основой ударного вооружения корабля являются комплекс высокоточного ракетного оружия.
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23.02.2018
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