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Балтийский флот в 2018 году получит С-400 и модернизированные истребители и вертолеты

26.02.2018 ТАСС 82 0
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Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".
Источник: © Виталий Невар/ТАСС

Корабельный состав флота ждет пополнение в виде ракетных кораблей нового проекта 22800

КАЛИНИНГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Балтийский флот в 2018 году усилится зенитными ракетными системами С-400 и модернизированными многоцелевыми истребителями Су-30СМ и корабельными вертолетами Ка-27М, сообщил в четверг командующий флотом вице-адмирал Александр Носатов.

"Будет (в 2018 году - прим. ТАСС) продолжаться и обновление материальной части Балтийского флота - в его состав войдут малые ракетные корабли нового проекта, комплексы С-400 и модернизированные самолеты Су-30СМ и вертолеты Ка-27М", - цитирует его выступление на торжественном собрании в честь Дня защитника Отечества пресс-служба флота.

В пресс-службе уточнили корреспонденту ТАСС, что в настоящее время Балтийский флот располагает шестью новейшими многоцелевыми истребителями Су-30СМ.

Эти сверхманевренные самолеты способны применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух- воздух" и "воздух-поверхность".

Без дозаправки и подвесных баков они преодолевают до 3 тыс. километров.

В 2018 году к единственному пока модернизированному вертолету Ка-27М прибавятся его "собратья".

Сколько еще винтокрылых машин с улучшенными боевыми возможностями, а также истребителей Су-30СМ примет в этом году Балтфлот, не уточняется.

Корабельный состав флота ждет пополнение в виде ракетных кораблей нового проекта 22800. Вооружение кораблей этого проекта включает в себя комплексы ударного и противовоздушного оружия, системы боевого управления, обнаружения, целеуказания и связи. Основой ударного вооружения корабля являются комплекс высокоточного ракетного оружия.
23.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27М
С-400 Триумф
Су-30
Проекты
22800 МРК
БФ

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