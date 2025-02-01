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Воины-тихоокеанцы первыми в России отмечают День защитника Отечества

26.02.2018 РИА Новости 52 0
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Владивосток. Архивное фото
Владивосток. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Геннадий Шишкин

ВЛАДИВОСТОК, 23 фев - РИА Новости. Воины-тихоокеанцы группировки войск и сил на северо-востоке России и военнослужащие подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) первыми в России стали отмечать День защитника Отечества, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

В гарнизонах, соединениях и частях ТОФ проходит торжественное празднование Дня защитника Отечества.

"В парке Победы на аллее Славы представители командования камчатской группировки, администраций Камчатского края и города возложили цветы и венки к Стене памяти. Во Владивостоке праздничные мероприятия начались в 09.00 по местному времени (02.00 мск) с торжественного подъема Андреевских и стеньговых флагов расцвечивания на кораблях", - сообщил Воскресенский.

В церемонии подъема флага на флагмане ТОФ - гвардейском ракетном крейсере "Варяг" - принял участие командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц. Он поздравил экипаж с Днем защитника Отечества.

В полдень на Корабельной набережной члены Военного совета флота, военнослужащие, представители властей города и края, ветераны войны и вооруженных сил, воспитанники военно-патриотических клубов, школьники возложили венки и цветы к Вечному огню мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота". Церемония завершилась торжественным прохождением роты почетного караула и оркестра ТОФ.

Затем состоялось возложение цветов к стеле "Город воинской славы" на центральной площади Владивостока.

В центре города развернута выставка, где представлены порядка 15 образцов боевой техники береговых войск ТОФ. Также здесь работают полевые кухни. Вечером во Владивостоке пройдет артиллерийский салют из 30 залпов.
23.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
ТОФ

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