Воины-тихоокеанцы первыми в России отмечают День защитника Отечества
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Владивосток. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Геннадий Шишкин
ВЛАДИВОСТОК, 23 фев - РИА Новости. Воины-тихоокеанцы группировки войск и сил на северо-востоке России и военнослужащие подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) первыми в России стали отмечать День защитника Отечества, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
В гарнизонах, соединениях и частях ТОФ проходит торжественное празднование Дня защитника Отечества.
"В парке Победы на аллее Славы представители командования камчатской группировки, администраций Камчатского края и города возложили цветы и венки к Стене памяти. Во Владивостоке праздничные мероприятия начались в 09.00 по местному времени (02.00 мск) с торжественного подъема Андреевских и стеньговых флагов расцвечивания на кораблях", - сообщил Воскресенский.
В церемонии подъема флага на флагмане ТОФ - гвардейском ракетном крейсере "Варяг" - принял участие командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц. Он поздравил экипаж с Днем защитника Отечества.
В полдень на Корабельной набережной члены Военного совета флота, военнослужащие, представители властей города и края, ветераны войны и вооруженных сил, воспитанники военно-патриотических клубов, школьники возложили венки и цветы к Вечному огню мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота". Церемония завершилась торжественным прохождением роты почетного караула и оркестра ТОФ.
Затем состоялось возложение цветов к стеле "Город воинской славы" на центральной площади Владивостока.
В центре города развернута выставка, где представлены порядка 15 образцов боевой техники береговых войск ТОФ. Также здесь работают полевые кухни. Вечером во Владивостоке пройдет артиллерийский салют из 30 залпов.
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23.02.2018
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