Кадыров назвал Чечню "единственным регионом, победившим терроризм"
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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев
ГРОЗНЫЙ, 23 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика является "единственным в мире регионом, полностью победившим терроризм".
Об этом Кадыров заявил в четверг на торжественном вечере, приуроченном ко Дню защитника Отечества.
"Это день тех, кто верой и правдой служит нашей Родине - России. Ради мира на чеченской земле, целостности и единства России отдали свои жизни первый президент республики Ахмат-Хаджи Кадыров и тысячи его соратников. Он начал борьбу с международными террористами и при поддержке президента России Владимира Путина спас чеченский народ от уничтожения, а страну - от развала. Сегодня Чеченская республика является единственным в мире регионом, полностью победившим терроризм", - цитирует Кадырова пресс-служба главы и правительства региона.
Глава Чечни отметил, что и сегодня военные полицейские из республики, находящиеся в Сирии, с честью выполняют миротворческую миссию, связанную с поддержкой общественного порядка, обеспечением безопасности гражданского населения в регионе.
"Мы проводим в Сирии так же широкомасштабную благотворительную акцию, которая охватывает миллион человек. Нуждающимся людям, детям-сиротам оказывается медицинская помощь, выдаются продукты питания и одежда", - добавил Кадыров.
В марте 2017 года шесть военнослужащих Росгвардии погибли, еще трое получили ранения при нападении боевиков на воинскую часть в Чечне. При отражении нападения были уничтожены шесть террористов.
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23.02.2018
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