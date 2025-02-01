Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества

26.02.2018 РИА Новости 85 0
0
Понравилась новость?
 0
Сергей Шойгу. Архивное фото
Сергей Шойгу. Архивное фото.
Источник: © Фото : Минобороны РФ

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества и отметил, что военные РФ эффективно решают задачи по обеспечению безопасности государства, защищают его интересы, совершенствуют профессиональное мастерство и успешно борются с международным терроризмом.

"Сегодня Вооруженные Силы РФ продолжают эффективно решать ответственные задачи по обеспечению безопасности нашего государства, защите его национальных интересов. Личный состав уверенно осваивает современное вооружение и военную технику, совершенствует профессиональное мастерство, успешно борется с международным терроризмом", - говорится в поздравительной речи, опубликованной на странице Минобороны России в Facebook.

Добавляется, что в ознаменование праздника Шойгу приказал произвести артиллерийские салюты в 21:00 по местному времени с привлечением воинских частей ВС РФ в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле и в городах дислокации штабов военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества. Праздник зародился еще в СССР, тогда в этот день ежегодно отмечался День Советской армии и Военно-морского флота. В этот день россияне, как правило, чествуют тех, кто служил или служит в рядах Вооруженных сил, но также дата стала поводом поздравить всех мужчин.
23.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
КФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.02 01:38
  • 46
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 26.02 01:29
  • 1
В России нашли противоспутниковое термоядерное оружие
  • 26.02 01:27
  • 1
Новые российские авианосцы уступают китайским
  • 26.02 01:23
  • 1
Путин рассказал о качестве российской военной техники
  • 26.02 01:09
  • 1
На что способна новая российская авиабомба "Дрель"
  • 25.02 21:52
  • 64
На базу Хмеймим переброшены самолеты Су-57, Су-35С и А-50У
  • 25.02 19:08
  • 45
Второе рождение МиГ-35: В чем наш истребитель превзошел F-22 и F-35
  • 25.02 17:59
  • 35
Снова 75-местная версия самолета SSJ100
  • 25.02 17:52
  • 485
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 25.02 17:26
  • 1
НАТО не видит угрозы со стороны России, но блок готов к действиям при повторении украинского сценария - генсек альянса
  • 25.02 14:54
  • 4047
Оценка Советского периода в истории России.
  • 25.02 10:20
  • 6
Экипажи транспортных Ил-76МД отработали бомбометание и стрельбу из авиапушек под Тверью
  • 25.02 10:16
  • 23
"Головорезы с тесаками наперевес"
  • 25.02 09:47
  • 8
В чем причина сорвавшейся сделки? Слишком дорого? Или Россия переживает за разглашение своих секретов?
  • 25.02 08:42
  • 6
Заявления США о потерях ОПК противоречат реальности, считает Швыткин
другие обсуждаемые темы