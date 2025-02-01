Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества
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Сергей Шойгу. Архивное фото.
Источник: © Фото : Минобороны РФ
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества и отметил, что военные РФ эффективно решают задачи по обеспечению безопасности государства, защищают его интересы, совершенствуют профессиональное мастерство и успешно борются с международным терроризмом.
"Сегодня Вооруженные Силы РФ продолжают эффективно решать ответственные задачи по обеспечению безопасности нашего государства, защите его национальных интересов. Личный состав уверенно осваивает современное вооружение и военную технику, совершенствует профессиональное мастерство, успешно борется с международным терроризмом", - говорится в поздравительной речи, опубликованной на странице Минобороны России в Facebook.
Добавляется, что в ознаменование праздника Шойгу приказал произвести артиллерийские салюты в 21:00 по местному времени с привлечением воинских частей ВС РФ в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле и в городах дислокации штабов военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.
В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества. Праздник зародился еще в СССР, тогда в этот день ежегодно отмечался День Советской армии и Военно-морского флота. В этот день россияне, как правило, чествуют тех, кто служил или служит в рядах Вооруженных сил, но также дата стала поводом поздравить всех мужчин.
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23.02.2018
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