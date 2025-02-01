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Путин передаст "Золотую Звезду" Героя России семье погибшего в Сирии пилота

26.02.2018 РИА Новости 50 0
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На церемонии прощания с летчиком Романом Филиповым в Воронеже. Архивное фото
На церемонии прощания с летчиком Романом Филиповым в Воронеже. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Ульяна Соловьева

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День защитника Отечества возложит цветы к Могиле неизвестного солдата, в Кремле передаст "Золотую Звезду" Героя России родственникам погибшего в Сирии майора Романа Филипова, а также вручит другие государственные награды.

"Завтра будут мероприятия тоже в рамках Дня защитника Отечества, которые начнутся с полудня с возложения венка к Могиле неизвестного солдата", - сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Кремля, в церемонии примут участие представители ветеранских организаций, премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр обороны Сергей Шойгу и другие государственные и политические деятели.

"Владимир Путин передаст "Золотую Звезду" Героя Российской Федерации родственникам погибшего в Сирии военного летчика гвардии майора Романа Николаевича Филипова", - заявили в пресс-службе.

Кроме того, глава государства вручит орден Ушакова тяжелому авианесущему крейсеру "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", орден Нахимова - гвардейскому ракетному крейсеру "Варяг", орден Суворова - Краснознаменному Южному военному округу.

Ожидается, что президент также кратко пообщается с участниками детско-юношеского движения "Юнармия", которые будут присутствовать на церемонии вручения государственных наград.

Подвиг Филипова

Путин 6 февраля подписал указ о присвоении звания Героя России майору Роману Филипову.

"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации майору Филипову Роману Николаевичу (посмертно)", - говорится в опубликованном документе.

По данным Минобороны РФ, 3 февраля при совершении облета зоны деэскалации Идлиб российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.

Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. Как отметили в министерстве, после окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь. Пилота похоронили 8 февраля на Аллее славы Коминтерновского кладбища Воронежа. Майору Филипову посмертно присвоено звание Героя России.

Родившийся в 1984 году в Воронеже в семье летчика Филипов окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище. Прошел должности от старшего летчика до заместителя командира эскадрильи штурмового авиаполка. Был летчиком-асом штурмовой авиации, призером и победителем всеармейского конкурса "Авиадартс". Проходил переподготовку в Липецком авиацентре.

Звезда Героя

Герой России - почетное звание, высшая степень отличия в РФ. Установлено законом РФ от 20 марта 1992 года. Согласно положению, утвержденному этим законом, звание присваивается президентом РФ за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.

Присвоение звания Героя Российской Федерации может быть произведено посмертно за совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу.

Герою России вручаются: знак особого отличия - медаль "Золотая Звезда" и грамота о присвоении звания. Медаль "Золотая Звезда" носится на левой стороне груди над орденами и медалями.
23.02.2018
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принадлежат РИА Новости
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Су-25
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