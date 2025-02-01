Корабль "Александр Отраковский" вошел в Ла-Манш
|
|
Большой десантный корабль Александр Отраковский. Архивное фото.
Источник: © Фото : Sasha Krotov
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российский большой десантный корабль "Александр Отраковский" проходит пролив Ла-Манш, возвращаясь из дальнего похода, сообщил журналистам начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
"Большой десантный корабль Северного флота "Александр Отраковский", завершающий выполнение задач дальнего похода в оперативно важные районы мирового океана, вошёл в пролив Ла-Манш. В настоящее время российские моряки проходят самую узкую часть пролива - Па-де-Кале", - сказал он.
Экипаж готовится к плаванию в неблагоприятных гидрометеорологических условиях Северного моря, проводит проверку крепления материальной части и корабельного имущества по-штормовому.
Корабль вышел в дальний поход из главной базы Северного флота - Севермороска - 12 сентября 2017 года. В течение пяти месяцев экипаж действовал в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море. За время похода "Александр Отраковский" прошёл несколько десятков тысяч морских миль. Его возвращение в базу состоится в первой половине марта.
|
23.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.02.2018 Более 10 кораблей и подлодок Северного флота проведут учения в Баренцевом и Белом морях
27.12.2017 Большой десантный корабль «Александр Отраковский» вошел в Средиземное море
25.12.2017 Ждет ли нас новая Цусима
23.11.2017 ВМФ впервые задействовал Су-33 и МиГ-29К в боевой операции в Сирии
20.10.2017 Россия отрабатывала вторжение на Шпицберген (AldriMer.no, Норвегия)
29.09.2017 Мотострелки бригады СФ впервые в современной российской истории высадились на остров Голомянный архипелага Северная Земля
29.09.2017 Военные СФ высадились на остров Голомянный в Арктике
27.09.2017 Ледокол "Вайгач" проведет корабли Северного флота через ледовоопасные районы моря Лаптевых