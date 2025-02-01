Корабль "Александр Отраковский" вошел в Ла-Манш



Большой десантный корабль Александр Отраковский. Архивное фото.

Источник: © Фото : Sasha Krotov Большой десантный корабль Александр Отраковский. Архивное фото.Источник: © Фото : Sasha Krotov

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российский большой десантный корабль "Александр Отраковский" проходит пролив Ла-Манш, возвращаясь из дальнего похода, сообщил журналистам начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

"Большой десантный корабль Северного флота "Александр Отраковский", завершающий выполнение задач дальнего похода в оперативно важные районы мирового океана, вошёл в пролив Ла-Манш. В настоящее время российские моряки проходят самую узкую часть пролива - Па-де-Кале", - сказал он.

Экипаж готовится к плаванию в неблагоприятных гидрометеорологических условиях Северного моря, проводит проверку крепления материальной части и корабельного имущества по-штормовому.

Корабль вышел в дальний поход из главной базы Северного флота - Севермороска - 12 сентября 2017 года. В течение пяти месяцев экипаж действовал в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море. За время похода "Александр Отраковский" прошёл несколько десятков тысяч морских миль. Его возвращение в базу состоится в первой половине марта.